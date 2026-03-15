‘1등들’ 스튜디오 눈물바다…상원 폭풍 오열한 무대 정체는

‘1등들’ 스튜디오가 역대급 감동 무대로 인해 눈물바다가 된다.

15일 방송되는 MBC ‘1등들’ 5회에서는 스튜디오 안 모두를 눈물짓게 만든 감동적인 무대가 펼쳐진다. 치열한 경연의 긴장감을 잠시 내려놓고, 마음을 깊게 울리는 진정성 있는 목소리가 안방극장에 묵직한 여운을 선사할 예정이다.

이날 방송에서는 무대를 지켜보던 패널들의 격한 감정 변화가 포착돼 시선을 모은다. 특히 아이돌 오디션 프로그램 ‘보이즈2플래닛’ 1등 출신인 보이그룹 알파드라이브원의 상원은 한 가수의 무대를 보며 벅차오르는 감정을 주체하지 못하고 폭풍 오열한다.

상원은 하염없이 눈물을 쏟으며 현장을 뭉클하게 만든다. 이에 최근 오디션 1등 출신으로서 무대의 무게감을 누구보다 잘 아는 그가 깊이 공감하며 눈물지은 사연과 그를 펑펑 울린 무대의 정체에 관심이 집중된다.

다른 패널들 역시 감동의 여운에서 쉽게 헤어 나오지 못한다. 평소 냉철한 심사를 보여주던 백지영은 터져 나오는 눈물에 “나한테 말 시키지 마”라며 평가를 거부하는 사태까지 이른다.

여기에 수많은 경연 무대를 지켜봐 온 그리는 “내가 지금까지 방송 활동을 하며 들었던 모든 노래를 통틀어 단연 최고다”라며 역대급 극찬을 남긴다. 까다로운 고막들을 단숨에 무장해제 시키고 스튜디오를 눈물로 뒤집어 놓은 레전드 무대들에 대한 기대감이 수직 상승하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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