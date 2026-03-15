팝스타 니요, 한국 온다…퍼시픽 뮤직 그룹 한국지사 설립 “亞슈퍼스타 발굴”

‘그래미 스타’ 니요(Ne-Yo) 등 글로벌 톱스타들이 설립한 ‘퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group)’이 한국 지사를 열고, 아시아 시장 공략에 나선다.

15일 퍼시픽 뮤직 그룹은 한국 지사 설립을 확정하고, 국내 아티스트 발굴과 글로벌 시장 진출 지원을 위한 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다.

퍼시픽 뮤직 그룹은 홍콩에 본사를 두고 아시아 각 지역의 아티스트를 발굴·육성해 세계 시장에 소개하는 것을 목표로 하는 음악 레이블 및 콘텐츠 기업이다. 이번 한국 지사 설립을 통해 퍼시픽 뮤직 그룹은 K-팝을 비롯한 한국 음악 산업과의 협업을 확대하고, 국내 유망 아티스트들의 글로벌 진출을 체계적으로 지원할 계획이다.

또한 팝, R&B, 힙합, 일렉트로닉 등 다양한 장르 레이블을 기반으로 한국 아티스트들이 국제 시장에서 활동 영역을 넓힐 수 있도록 제작·유통·프로모션을 아우르는 플랫폼 역할을 수행할 예정이다.

퍼시픽 뮤직 그룹은 글로벌 아티스트와 음악 산업 전문가들이 창립 멤버로 참여했다는 점에서도 주목받고 있다. 그래미 어워드 3관왕 아티스트이자 작곡가·프로듀서로 활동해 온 니요(Ne-Yo), 인도 대표 보컬리스트 소누 니감(Sonu Nigam), 아시아계 미국인 힙합 아티스트 MC 진(MC Jin), 그리고 전(前) 워너 뮤직 그룹 아시아 공동대표 출신의 음악 산업 경영인 조나단 서빈(Jonathan Serbin)이 함께 회사를 설립했다.

니요는 “퍼시픽 뮤직 그룹 출범은 단순한 비즈니스가 아닌 개인적인 사명”이라며 “아시아 여러 지역에서 공연하며 음악 시장의 변화를 직접 목격했다. 차세대 범아시아 슈퍼스타를 발굴하고 이 지역의 풍부한 문화를 세계 무대에 알리고 싶다”라고 밝혔다.

힙합 레이블을 이끌어갈 MC 진은 “힙합의 세계적인 영향력은 분명하다”라며 “아시아에는 독창적인 이야기와 스타일을 지닌 아티스트들이 많다. 이들이 자신의 문화와 창의성을 바탕으로 세계와 소통하게 될 것”이라고 말했다. 소누 니감 역시 “인도 아티스트들 역시 국경을 넘어 더 넓은 세계와 연결되길 원한다”라며 “퍼시픽 뮤직 그룹을 통해 이들이 글로벌 시장에서도 성장할 수 있도록 돕고 싶다”라고 전했다.

25년 이상 음악 및 미디어 산업에서 활동해 온 조나단 서빈은 워너뮤직 아시아 재직 시절 11개 국가와 지역을 총괄하며 다양한 아시아 아티스트를 발굴하고 계약했으며, 당시 회사의 첫 K-팝 전담 레이블 출범도 주도했다. 조나단 서빈은 “아시아는 글로벌 음악 산업에서 가장 역동적인 시장 중 하나”라며 “세 창립자는 모두 세계적인 성공을 경험한 아티스트들로, 국제적인 음악 커리어를 만드는 방법을 잘 알고 있다”라고 강조했다.

퍼시픽 뮤직 그룹은 한국 지사를 거점으로 국내 아티스트 발굴과 글로벌 협업 프로젝트를 확대하는 한편 향후 신규 아티스트 라인업을 순차적으로 공개하며 아시아 음악 시장에서의 영향력을 넓혀갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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