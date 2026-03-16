오늘(16일) 아카데미 시상식…‘케데헌’ 특별무대, 수상까지 거머쥘까

지난 1월 골든글로브 시상식에서 주제가상을 수상한 이재(가운데)가 오드리 누나(왼쪽), 레이 아미와 함께 기념 촬영을 하고 있다. 사진=AP/뉴시스

세계에서 가장 권위 있는 영화 행사 중 하나로 꼽히는 아카데미(오스카) 시상식이 16일 열리는 가운데 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 트로피를 거머쥘 수 있을지 주목된다.

이날 오전 8시 미국 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서는 제98회 아카데미 시상식이 열린다.



영화 팬들 사이에서는 작품상, 감독상, 주·조연상, 각본상을 포함해 총 16개 부문에 노미네이트되며 ‘이브의 모든 것’과 ‘타이타닉’이 세운 종전 기록(14개 부문 지명)을 경신한 ‘씨너스: 죄인들’, 그 뒤를 쫓아 13개 부문에 노미네이트된 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 두 작품의 양강 구도 수상 레이스에 관심이 모인다.

아울러 ‘프랑켄슈타인’, ‘마티 슈프림’, ‘센티멘탈 밸류’, ‘햄넷’ 등 대중과 평단의 마음을 모두 사로잡으며 뛰어난 작품성과 화제성을 선보인 작품들까지 경쟁을 펼치고 있어 어느 때보다 다채롭고 예측 불가한 결과가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

K-콘텐츠 활약으로 주목을 받은 한국 영화 ‘지구를 지켜라’의 리메이크작 ‘부고니아’와 전 세계적 신드롬을 일으킨 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 수상 여부에도 이목이 집중된다.

KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet – an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

‘케데헌’은 장편 애니메이션과 주제가상 두 부문에 후보로 올랐다. 극 중 걸그룹 헌트릭스로 활약한 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 ‘골든(Golden)’ 무대를 펼친다. 한국 전통악기 연주와 무용 퓨전 공연으로 시작해 ‘케데헌’의 뿌리가 된 민속학적인 요소와 문화적 영감을 기릴 예정이다.

‘케데헌’은 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을, 크리틱스 초이스 어워즈에서는 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다. 2월에는 미국 그래미 시상식에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’ 수상자로 호명되며 K-팝 장르 최초로 그래미상 수상의 영예를 안았다.



이 밖에 마일스 케이튼과 라파엘 사딕의 ‘씨너스: 죄인들’ OST ‘아이 라이드 투 유(I Lied To You)’로 주제가상 유력 후보곡들의 라이브 공연까지 예고됐다.

이번 시상식에서는 화려한 시상자 라인업 역시 큰 화제를 모았다. 전년도 수상자인 에드리언 브로디, 마이키 매디슨, 키에란 컬킨, 조 샐다나를 포함해 하비에르 바르뎀, 로버트 다우니 주니어, 크리스 에반스, 앤 해서웨이, 체이스 인피니티, 폴 메스칼, 데미 무어, 기네스 팰트로, 로즈 번, 니콜 키드먼, 델로이 린도, 이완 맥그리거, 페드로 파스칼, 빌 풀먼, 루이스 풀먼, 채닝 테이텀, 시고니 위버 등 할리우드를 대표하는 배우들이 대거 무대에 올라 시상식을 더욱 빛낼 예정이다.

이름만으로도 화제를 모으는 초호화 라인업이 공개되며 ‘별들의 축제’다운 장관이 펼쳐질 것으로 기대되는 가운데 총괄 프로듀서 케이티 멀런은 “마블 배우들의 재회도 준비되어 있다”, “슈퍼스타 히어로들이 무대에 등장할 예정이고, 무대에는 외계인도 등장할 것”이라는 깜짝 소식까지 전해 화제를 더했다.

어느 때보다 풍성한 라인업으로 기대를 모으고 있는 제98회 아카데미 시상식은 전년도에 이어 코미디언 코난 오브라이언이 유쾌하고 재치 넘치는 진행으로 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

국내에서는 OCN이 독점 생중계한다. TVING 내 OCN 채널 라이브를 통해서도 실시간 시청이 가능하다. 오랜 기간 아카데미 시상식 생중계 해설을 함께 맡아온 영화 평론가 이동진, 방송인 겸 통역사 안현모, 팝 칼럼니스트 김태훈이 진행과 해설을 맡아 깊이 있는 분석과 생생한 현장 분위기를 전할 예정이다. 특히 ‘왕과 사는 남자’로 천만 감독에 등극한 장항준 감독이 사전 녹화 촬영에 참여해 눈길을 끌 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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