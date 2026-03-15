[BS이슈] 원로들의 잇단 구설수…연예계 신뢰도 흔들

배우 이재룡. 뉴시스

최근 연예계가 잇따른 논란으로 뒤숭숭한 분위기다. 특히 오랜 시간 활동하며 대중의 사랑을 받아온 이른바 연예계 원로들의 이름이 연이어 사건에 오르내리면서 업계 전반에 대한 신뢰에 적지 않은 영향을 미치고 있다.

15일 업계에 따르면 배우 이재룡은 음주운전 의혹으로 연일 논란의 중심에 서고 있다. 그는 최근 서울 강남구 청담역 인근에서 사고를 낸 뒤 별다른 조치 없이 자리를 떠난 혐의를 받고 있다. 이후 경찰 조사에서 음주 여부를 두고 진술이 엇갈리면서 논란이 커졌다. 사고 이후 여러 장소를 오가며 술자리를 이어갔다는 보도까지 나오면서 이른바 술타기 의혹까지 제기된 상황이다.

뮤지컬계에서도 충격적인 사건이 이어졌다. 배우 남경주가 위력에 의한 간음 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다. 남경주는 지난해 여성 A씨를 성폭행한 혐의를 받고 있다. 남경주는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌지만 사건 보도 이후 그가 재직하던 홍익대는 징계위원회를 열어 그를 공연예술학부 부교수직에서 직위해제했다.

가요계에서도 논란이 더해졌다. 데뷔 40년을 맞은 가수 김완선 역시 최근 법적 문제에 휘말렸다. 김완선은 자신이 운영하던 1인 기획사를 문화체육관광부에 등록하지 않은 채 운영한 혐의로 검찰에 송치됐다. 관련 법에 따르면 대중문화예술기획업을 운영하려면 반드시 등록 절차를 거쳐야 하며, 이를 위반할 경우 형사 처벌 대상이 될 수 있다.

배우 남경주. 뉴시스

이처럼 최근 연예계에서는 오랜 경력을 쌓은 인물들의 이름이 사건·사고와 함께 거론되는 일이 잇따르고 있다. 대중문화는 대중의 신뢰와 호감 위에서 유지되는 산업이라는 점에서 이런 논란이 갖는 파장은 결코 작지 않다. 배우, 가수, 공연인 등 연예계 종사자들은 단순한 직업인을 넘어 대중에게 영향력을 미치는 공인으로 인식되는 경우가 많기 때문이다. 오랜 시간 활동한 원로급 인물일수록 사회적 책임 또한 크다는 인식이 강하다.

문제는 이러한 사건들이 개별 논란에 그치지 않고 업계 전반의 이미지에도 영향을 미친다는 점이다. 한두 명의 일탈로 보일 수도 있지만 비슷한 시기에 연이어 불거질 경우 ‘연예계 전반의 도덕성이 흔들리고 있는 것 아니냐’는 비판으로 이어지기 쉽다.

물론 일련의 사건이 법적으로 확정된 것은 아니며 일부는 수사와 재판을 통해 사실관계가 가려질 사안이다. 그럼에도 잇따른 논란 자체가 대중에게 피로감을 안기고 있는 것은 분명하다. 특히 오랜 시간 활동하며 영향력을 쌓아온 원로급 인물들의 이름이 사건과 함께 거론된다는 점에서 충격은 더 크다. 후배들에게 모범이 되어야 할 위치의 인물들이 오히려 논란의 중심에 서는 모습은 연예계의 윤리 의식과 책임감에 대한 근본적인 질문을 던지게 한다.

연예계는 종종 개인의 일탈로 사건을 정리하려 하지만 비슷한 논란이 반복되는 현실은 구조적인 문제를 의심하게 만든다. 유명세와 인지도에 기대 관행처럼 넘어가던 문화, 느슨한 자기 관리, 업계 차원의 미흡한 제재가 복합적으로 작용하고 있다는 지적도 적지 않다.

대중의 사랑으로 성장한 산업인 만큼 신뢰가 흔들리면 그 피해는 결국 업계 전체로 돌아온다. 더 늦기 전에 연예계 스스로 엄격한 기준과 책임 의식을 세우지 않는다면, 잇따른 논란은 단순한 사건을 넘어 산업 전반의 신뢰 위기로 이어질 수 있다는 경고가 나온다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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