“왜 자꾸 생각나게 해?”…한지현, ‘연이사님’ 향한 심쿵 공개 멘트 ‘화제’

한지현이 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’의 송하란 역에 몰입한 글과 함께 사진을 올렸다. 사진=한지현 인스타그램 계정

배우 한지현이 센스 있는 글과 함께 야외에서 찍은 사진을 공개했다.

지난 14일 한지현은 자신의 인스타그램 계정에 “연이사님 왜 우세요? 그리고 왜 맨손으로 낙엽 치워주세요? 왜 눈물 닦아줬어요? 왜 자꾸 생각나게 챙겨주세요? 대답”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

한지현은 꽃 모티프 장식이 들어간 독특한 질감의 검은색 모자와 헤어리한 질감이 돋보이는 두툼한 블랙 아우터와 이너로 따뜻하고 고급스러운 올블랙 윈터룩을 완성했다. 나뭇가지 사이로 비치는 햇살이 얼굴과 옷 위로 불규칙한 그림자를 드리워 신비롭고 몽환적인 분위기를 연출했다. 특히 자연스럽게 늘어뜨린 흑발과 코랄 톤 블러셔, 립으로 생기 있는 메이크업이 돋보인다.

한지현이 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’의 송하란 역에 몰입한 글과 함께 사진을 올렸다. 사진=한지현 인스타그램 계정

현재 한지현은 MBN 금토 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’서 송하란 역으로 활약하고 있다. 사진과 함께 올라온 글은 같은 작품에 출연하는 등장인물 연태석을 향한 것으로 보인다. 이어 촬영 현장으로 보이는 사진을 함께 업로드해 송하란의 캐릭터성을 부각했다.

팬들은 “너무 아름답다”, “송하영 디자이너님이 너무 예쁘고 귀엽고 사랑스럽다”, “드라마 끝날 때마다 사진 올려주는 거 넘 좋다”, “그러게요…왜 그랬어요 연이사님!” 같은 댓글을 달아 팬심을 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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