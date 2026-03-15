신성, ‘전신 화상’ 나비와 함께한 따뜻한 ‘집사’ 일상

가수 신성이 SBS ‘TV 동물농장’에 출연해 화재 현장에서 구조된 고양이 ‘나비’와 함께하는 따뜻한 임시 보호 일상을 공개했다.

신성은 15일 방송된 SBS TV 동물농장의 코너 ‘나비의 비긴어게인’에 출연했다. 이날 방송에서 신성은 지난 2025년 안동 산불 현장에서 전신에 심한 화상을 입고 한쪽 다리까지 성치 못한 상태로 구조된 고양이 나비를 임시 보호하는 모습으로 시청자들에게 훈훈함을 전했다.

신성은 나비를 임시 보호하게 된 계기에 대해 “TV 동물농장 속 나비의 사연을 우연히 보고 너무 안쓰러웠다. 어떻게 지내는지 궁금하던 차에 임보처를 구한다는 소식을 듣고 조금이라도 힘이 되어주고 싶어 신청하게 됐다”며 나비를 위해 각종 고양이 용품을 미리 준비하는 세심함을 보였다.

깔끔하게 정리된 집을 공개하며 본격적인 임시 보호를 시작한 신성은 나비와 서서히 친해지는 모습을 보였으나, 액상 간식을 거부하며 밥을 도통 먹지 않는 나비로 인해 걱정을 드러냈다. 이에 신성은 11년째 고양이를 키우고 있는 조카를 집으로 초대해 ‘캣닢’으로 유혹하는 방법과 장난감으로 놀아주기 등 ‘집사 특훈’을 받으며 나비와 조금씩 가까워지는 노력을 기울였다.

특히 신성의 진심 어린 정성이 빛을 발했다. 나비의 피부와 털 건강을 위해 연어 야채 볶음밥을 특식으로 만들어주는가 하면, 나비의 보호자를 찾기 위해 SNS ‘라방’을 진행하며 열혈 홍보에 나서는 등 특별한 노력을 기울였다.

신성은 함께 생활한 나비에 대해 “큰일을 겪고도 모든 걸 이겨내고 여기까지 온 게 대견하다”라며 “나비를 아껴주고 사랑해 줄 좋은 가족을 꼭 찾았으면 좋겠다”라고 진심 어린 소감을 전했다.

한편 MBN ‘불타는 트롯맨’ 준우승자인 신성은 MBN ‘불타는 장미단’, ‘한일톱텐쇼’, MBC ON ‘트롯챔피언’, SBS Life·SBS M ‘더트롯쇼’, KBS2 ‘불후의 명곡’, MBC ‘복면가왕’, SBS ‘인기가요’ 등에 출연하며 대세 트로트 가수로 자리매김했다. 현재 MBN ‘무명전설’을 통해 닉네임 ‘준우승’으로 서바이벌 귀환을 알리며, 시청자들의 뜨거운 응원을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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