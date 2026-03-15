[황현희의 눈] 승리보다 오래 남는 것, WBC가 남긴 감정

야구는 이상한 스포츠다. 경기가 끝난 뒤에도 결과보다 감정이 더 오래 남는다.

특히 월드베이스볼클래식(WBC)은 그렇다. 메이저리그의 월드시리즈가 야구의 최고 무대라면 WBC는 야구의 감정이 가장 뜨겁게 올라오는 무대다. 나라 이름이 가슴에 달리는 순간, 선수들은 평소와 다른 표정을 짓고 팬들도 평소와 다른 목소리를 낸다.

이번 WBC 역시 끝난 뒤에 남은 것은 순위표보다 아쉬움이었다. 야구를 오래 본 사람이라면 알 것이다. WBC는 늘 우리에게 희망과 아쉬움을 동시에 남기는 대회라는 것을.

사실 WBC라는 대회는 태생부터 조금 독특하다. 축구의 월드컵처럼 오랜 역사를 가진 것도 아니고, 올림픽처럼 완전히 국가대표 중심의 대회도 아니다. 메이저리그 시즌을 앞둔 선수들의 몸 상태, 구단의 이해관계, 각국 리그의 일정이 복잡하게 얽혀 있다. 그래서 완전한 국가대표 전력이라고 말하기도 어렵고, 그렇다고 친선대회라고 하기에는 지나치게 뜨겁다. 애매한 위치에 있지만 그 애매함 때문에 오히려 더 강렬한 감정이 만들어진다.

한국 야구에게 WBC는 특히 상징적인 대회다. 2006년 첫 대회에서 한국은 미국과 일본을 연달아 이기며 세계를 놀라게 했다. 2009년에는 결승전까지 올라가 일본과 명승부를 펼쳤다. 연장 끝에 패했지만 많은 팬들은 그 경기를 아직도 ‘가장 뜨거운 야구 경기’ 중 하나로 기억한다. 그 이후로 WBC는 한국 야구에게 하나의 기준점이 되었다.

WBC가 끝날 때마다 한국 야구에는 항상 비슷한 질문이 남는다. 왜 우리는 그때만큼의 모습을 다시 보여주지 못할까.

답은 단순하지 않다. 한국 프로야구의 구조, 선수 육성 시스템, 국제 경기 경험, 투수 운영 방식 등 여러 가지 요소가 복합적으로 작용한다. 한국 야구는 여전히 수준 높은 리그를 가지고 있지만 세계 야구의 흐름은 빠르게 변하고 있다. 미국은 메이저리그라는 거대한 시스템을 통해 선수들이 끊임없이 경쟁하고, 일본은 체계적인 육성 시스템과 데이터 야구를 빠르게 발전시키고 있다.

그 사이에서 한국 야구는 조금 애매한 위치에 서 있다. 리그의 인기는 여전히 높지만 국제 경쟁력에 대해서는 늘 질문이 따라붙는다.

하지만 흥미로운 것은 팬들의 반응이다. 한국 팬들은 WBC에서 유독 더 뜨거워진다. 평소에는 각자 응원하는 팀이 다르고 선수에 대한 평가도 냉정하지만, 국가대표 유니폼이 등장하는 순간 그 모든 것이 잠시 멈춘다. 마치 오래된 영화의 한 장면처럼 우리는 다시 한 번 ‘국가대표 야구’를 응원하는 사람이 된다.

그렇기 때문에 WBC의 아쉬움은 단순한 패배 이상의 의미를 가진다. 그것은 우리가 여전히 그 무대를 중요하게 생각하고 있다는 증거이기도 하다.

어쩌면 스포츠에서 가장 중요한 것은 승리가 아닐지도 모른다. 승리는 기록에 남지만, 감정은 기억에 남는다. WBC가 끝난 뒤에도 사람들이 경기 장면을 다시 이야기하고 선수들의 표정을 떠올리는 이유는 바로 그 때문이다.

이번 대회 역시 마찬가지다. 결과는 기대에 미치지 못했지만 우리는 또다시 야구를 이야기하고 있다. 누군가는 투수 운용을 말하고, 누군가는 타선의 집중력을 이야기하고, 또 누군가는 한국 야구의 미래를 이야기한다. 아쉬움은 그렇게 다음 질문을 만들어낸다.

어쩌면 WBC라는 대회가 우리에게 남기는 가장 큰 의미도 바로 이것일지 모른다. 완벽한 승리의 기억이 아니라 다음을 생각하게 만드는 아쉬움 말이다. 야구는 늘 그렇게 다음 시즌을 기다리게 만든다. WBC도 마찬가지다.

대회가 끝난 지금, 남아 있는 것은 패배의 기록이 아니라 다시 한 번 기대하게 만드는 감정이다. 그리고 팬들은 이미 알고 있다. 다음 WBC가 시작되면 우리는 또다시 같은 마음으로 그 경기를 보게 될 것이라는 사실을. 아쉬움은 스포츠의 끝이 아니라 다음 이야기의 시작이기 때문이다.

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