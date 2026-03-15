'불후의 명곡' 윤산하, 출연진 감탄하게 한 '어느 60대 노부부 이야기'

그룹 아스트로(ASTRO) 윤산하가 진심 어린 무대로 감동을 전했다.

윤산하는 지난 14일 오후 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에 출연해 '故 김광석 30주기 추모 특집 1부' 무대에 올랐다.

이날 윤산하는 故 김광석의 '먼지가 되어'로 오디션을 봤던 사실을 전하며 '김광석 키즈'임을 밝혔다. 그는 "초등학교 5학년 때 첫 오디션에서 혼자 기타를 치며 '먼지가 되어'를 불렀다. 그 노래 덕분에 제가 이 자리까지 오게 된 것 같다"고 회상했다.

무대를 앞둔 윤산하는 "저에게 김광석 선배님이란 연결고리"라며 "아버지가 기타를 치며 노래를 많이 불러주셨다. 그걸 보고 자라니까 '이게 음악이구나. 나도 가수 해야지'라는 꿈을 키웠었다"고 진솔한 마음을 고백했다.

이날 '어느 60대 노부부 이야기'를 선곡한 윤산하는 "살다 보면 사랑하는 사람과 이별하는 순간이 생긴다"며 "부모님이든 친구든 형이든 각자의 소중한 사람을 생각하게 되는 시간이 됐으면 좋겠다. 진심을 다해서 부르겠다"고 포부를 드러냈다.

이어진 무대에서 윤산하는 배우들과 함께 한 편의 드라마 같은 무대를 꾸몄다. '어느 60대 노부부 이야기'의 가사를 고스란히 담아낸 배우들의 연기와 윤산하의 감미로운 보컬, 깊은 감성이 더해져 감동적인 무대가 완성됐다.

특히 윤산하 특유의 섬세하면서도 진심 어린 감정은 무대의 몰입감을 높이며 현장에 깊은 울림을 남겼다. 이에 무대를 본 출연진들은 "한 편의 뮤직드라마를 본 것 같다", "초심을 찾게 된 무대였다", "시작부터 반칙인 무대" 등 여운이 가시지 않는 모습으로 칭찬을 쏟아냈다.

윤산하는 오는 21일 오후 1시, 5시 30분 2회에 걸쳐 서울 이화여자대학교 ECC 삼성홀에서 소극장 콘서트 'YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 - 약속'을 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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