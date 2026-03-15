이즈나 최정은, 키샤 콜 '러브' 커버 깜짝 공개…확신의 올라운더 맞네

걸그룹 izna(이즈나) 최정은이 한층 짙어진 가창력으로 팬들의 마음을 사로잡았다.

최정은은 지난 14일 공식 유튜브 채널을 통해 Keyshia Cole(키샤 콜)의 'Love(러브)' 커버 영상을 공개했다. 최정은은 화이트데이를 맞이해 팬들을 위한 깜짝 선물로 이번 커버 영상을 준비했다.

'Love'는 미국의 R&B 뮤지션 키샤 콜이 2005년 발표한 곡으로, 최정은은 원곡의 소울풀한 울림을 살리면서도 특유의 맑고 힘 있는 음색을 덧입혀 자신만의 스타일로 재해석했다.

최정은은 원곡의 클래식한 R&B 감성에 특유의 담백한 톤과 세밀한 강약 조절을 더해 곡의 몰입도를 높였다. 특히 후반부로 갈수록 몰아치는 유려한 애드리브와 탄탄한 고음은 애틋한 감정선을 이끌며 깊은 여운을 남겼다.

최정은은 그간 다양한 무대와 콘텐츠를 통해 폭넓은 보컬 스펙트럼과 뛰어난 가창력, 수준급 댄스 실력을 자랑해 K-POP 팬들의 인정을 받고 있다. 최정은은 이번 ‘Love’ 커버로 장르를 가리지 않는 보컬 소화력을 다시 한번 각인시키며 올라운더로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

izna는 최근 일본 첫 팬콘서트 'izna 1st FAN-CON [Not Just Pretty] In Japan'을 성료하고, '비자 X 2026 MAMA AWARDS' 앰배서더로 발탁되는 등 글로벌 무대에서 대세 행보를 이어가고 있다. 오는 16일에는 일본 이토엔 TV 광고 삽입곡 'Love All(러브 올)'을 발표할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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