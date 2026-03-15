“참 잘 견뎌왔네”…‘난청·성대결절’ 이도진 울린 김용임의 한마디

이도진이 김용임에게 받은 메시지를 공개하며 ‘무명전설’의 일부 장면을 함께 업로드했다. 사진 출처=이도진 인스타그램 계정

가수 김용임의 격려 메시지를 받은 이도진이 메시지 내용을 공개하며 감동을 줬다.

15일 트로트 가수 이도진이 자신의 인스타그램 계정에 장문의 글과 함께 김용임에게 받은 메시지를 인증했다.

이도진은 지난 11일 MBN 음악 예능 프로그램 ‘무명전설’에 출연해 김용임의 ‘훨훨훨’을 노래했다. 이도진은 “3년 전 성대결절과 난청으로 가장 사랑하는 노래를 내려놓아야 했다. 그래도 포기할 수 없어 용기를 내어 도전했다”고 고백한 바 있다. 뛰어난 가창력과 가사 전달력, 호소력 가득한 음색으로 ‘훨훨훨’을 열창한 이도진은 총점 247점으로 본선에 진출했다.

이에 김용임이 이도진에게 직접 격려 메시지를 보냈다. 김용임은 메시지에서 “그동안 많은 시련이 있었지만 오늘 이 노래를 들으니까 참 잘 견디며 왔다는 생각이 드네. 승승장구하길 바랄게”라고 위로와 응원을 전했다. 이도진은 이에 “선배님의 따뜻한 한마디가 제게 다시 한 번 용기를 주었습니다”며 “선배님 말씀처럼 앞으로도 진심이 담긴 노래로 사람들의 마음에 닿는 가수가 되겠습니다”라는 포부를 밝혔다.

팬들은 “진심의 메시지 감동이다”, “원곡자 선배님의 힘나는 산삼 메시지다”, “두 가수님 모두 행복하세요”, “진심은 어디서든 통해요”라는 댓글로 진심 어린 응원과 격려를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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