박보검X비X이상이, 시청률 1위 비결은 ‘찐친 케미’…눈부신 비하인드 공개

박보검이 ‘보검매직컬’ 출연자들과 찍은 사진들을 공개했다. 출처=박보검 인스타그램 계정

박보검이 ‘보검매직컬’의 훈훈한 비하인드 사진을 올렸다.

지난 14일 배우 박보검이 자신의 인스타그램 계정에 ‘Would you like to go to Muju?’라는 글과 함께 tvN 예능 프로그램 ‘보검매직컬’ 사진들을 올렸다.

커다란 갈비를 굽고 있는 가수 비와 맛있는 바비큐 파티를 즐기는 모습이 인상적이다. 거센 눈보라를 헤치고 덕유산을 등반한 사진도 눈에 띈다. 흰 눈이 가득 쌓인 풍경을 배경으로 자연스럽고 편안한 분위기를 연출했다. 사진에는 ‘보검매직컬’에 출연한 비, 이상이, 곽동연, 윤남노가 함께 태그됐다. 서로 친밀하게 어우러진 따스한 사진들이 훈훈한 촬영 분위기를 그대로 전달해줬다.

박보검이 ‘보검매직컬’ 출연자들과 찍은 사진들을 공개했다. 출처=박보검 인스타그램 계정

팬들은 댓글로 ‘보검매직컬 끝나지마’, ‘검요일의 힐링 가지마’, ‘무주에 가고 싶고 보검 씨도 만나고 싶어요’, ‘매번 방송 후 이렇게 멋진 사진 남겨줘서 고마워요’등 ‘보검매직컬’과 박보검에 대한 애정을 표현했다.

닐슨코리아에 따르면 지난 13일 방송된 ‘보검매직컬’은 전국 가구 최고 4.5%, 수도권 가구 최고 4.7%를 기록해 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위 시청률을 기록한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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