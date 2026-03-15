고윤정, 논란 잠재우는 ‘압도적 아우라’…파리서 빛난 브랜드 앰버서더의 품격 [스타★샷]

고윤정이 심플한 패션으로 세련된 미니멀리즘을 뽐내고 있다. 사진 출처=고윤정 인스타그램 계정

고윤정이 파리에서 보내는 여유로운 일상을 공유했다.

지난 14일 고윤정은 자신의 인스타그램 계정에 파리의 밤을 배경으로 한 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 고윤정은 라인을 부드럽게 살려 주는 그레이 컬러의 슬림핏 카디건을 착용했다. 하단에 수놓아진 작은 샤넬 로고가 확실한 포인트가 됐다. 여기에 단추를 한두 개 풀어 자연스럽고 센스 있는 연출을 보였다. 슬림한 상의와 대비되는 루즈핏 연청색 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 스타일리시한 실루엣을 완성했다.

특히 고전적인 건축물과 따뜻한 밤의 조명이 어우러지는 배경으로 영화 속 한 장면 같은 아우라를 발산했다. 화려하지 않아 오히려 눈에 띄는 세련된 미니멀리즘과 시크한 도회적 감성이 돋보이는 분위기다.

고윤정이 심플한 패션으로 세련된 미니멀리즘을 뽐내고 있다. 사진 출처=고윤정 인스타그램 계정

최근 고윤정은 샤넬 여성 컬렉션 쇼를 마치고 퇴근하던 중 치마에 담요를 두르고 나와 논란이 된 바 있다. 브랜드 앰버서더의 프로 의식이 부족했다는 의견과 추운 날씨에 자연스러운 선택이었으며 스태프의 요청에 따라 담요를 벗고 제대로 된 의상을 보여 줬다는 의견이 팽팽히 맞섰다. 논란에도 불구하고 샤넬과 함께하는 자연스러운 일상을 공유한 고윤정의 당당함이 빛난다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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