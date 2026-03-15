OTT 공세에 케이블TV 흔들…매출 10년 새 32% 감소

TV 리모컨에 OTT 서비스인 넷플릭스, 훌루, 디즈니 플러스, 슬링 TV 버튼이 탑재돼있는 모습. 뉴시스

온라인동영상서비스(OTT) 확산과 유료방송 시장 경쟁 심화로 케이블TV 산업이 구조적 위기에 직면했다. 가입자 감소와 수익성 악화가 이어지는 가운데 재난방송과 지역채널 운영 등 공공 역할은 유지되고 있어 산업 지속 가능성을 위한 정책적 해법이 필요하다는 목소리가 나온다.

15일 한국케이블TV방송협회에 따르면 케이블TV 종합유선방송사업자(SO)의 전체 방송사업 매출은 2014년 약2조3000억원에서 2024년 1조5000억원으로 줄었다. 10년 사이 약 32% 감소한 수치다. 같은 기간 영업이익은 4500억원에서 148억원으로 급감하며 약 97% 줄었다.

영업이익률도 크게 떨어졌다. 2014년 19.3%에 달했던 영업이익률은 지난해 0.9% 수준까지 하락하며 사실상 손익분기점에 근접했다. 업계에서는 이러한 흐름이 단기적인 침체가 아니라 미디어 환경 변화에 따른 구조적 문제라고 보고 있다.

특히 OTT와 IPTV 성장으로 유료방송 시장 경쟁이 치열해지면서 케이블TV 가입자 감소세가 이어지고 있다. 모바일 중심 시청 환경 변화도 이러한 흐름을 가속화하고 있다는 분석이다.

산업 기반이 약화되는 상황에서도 케이블TV 사업자들이 수행하는 공공 역할은 여전히 적지 않다. 지역채널 운영과 재난방송 등 지역 밀착형 서비스는 케이블TV의 주요 책무로 꼽힌다.

SO는 하루 평균 약 15건, 연간 기준 약 14만건의 지역 뉴스를 보도하고 있다. 수익성이 높지 않은 지역 프로그램도 연간 약 4만7000편(약 2만2000시간)이 제작·편성된다. 재난방송 역시 연간 5000여건, 300시간 이상 편성되며 지역 주민들에게 필요한 정보를 전달하고 있다.

이 같은 공공 책무를 위한 비용은 꾸준히 늘고 있다. 프로그램 제작 관련 비용은 2022년 약 580억원에서 2023년 605억원으로 증가했으며, 지난해에는 약 1200억원 수준까지 확대된 것으로 집계됐다. 산업 수익성이 악화되는 가운데 비용 부담은 오히려 커지고 있는 셈이다.

업계에서는 규제 부담 역시 문제로 지적한다. 대표적인 사례가 방송통신발전기금이다. 2024년 SO 전체 영업이익은 148억원 수준이지만 납부한 방송통신발전기금은 239억원에 달했다. 업계는 이러한 구조가 경영 부담을 가중시키고 있다고 주장한다.

특히 일부 지역 지상파 방송사는 매출 감소와 손익 상황 등을 고려해 기금 감경 조치를 적용받고 있지만, SO에는 비슷한 수준의 감경이 거의 적용되지 않아 형평성 문제도 제기된다.

황희만 한국케이블TV방송협회 회장은 “봄이 왔지만 아직 봄 같지 않은 춘래불사춘이 케이블 업계의 현실”이라고 말했다. 황 회장은 “SO 산업의 위기는 정책 공백에서 비롯된 구조적 위기”라며 정부와 업계가 함께 참여하는 케이블TV 지속 정책연구반을 구성해 해법을 마련해야 한다고 제안했다. 협회는 연구반을 통해 단기간 내 산업 지속 방안을 도출할 필요가 있다고 보고 있다.

한편 일각에서는 구리케이블 기반 인프라의 유지관리 비용과 낮은 경쟁력을 고려할 때 케이블TV 산업의 단계적 구조 전환이나 장기적인 출구 전략이 필요하다는 의견도 나온다.

방송통신위원회 관계자는 “케이블TV 업계의 어려움을 충분히 인지하고 있으며 해소 방안을 계속 검토하고 있다”며 “정책연구반을 조속히 가동해 업계와의 논의를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

미디어 소비 환경이 빠르게 변화하는 가운데 케이블TV 산업이 어떤 해법을 찾을 수 있을지 업계와 정책 당국의 대응이 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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