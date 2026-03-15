'음악중심' 누에라, 유니크한 '팝 잇 라이크' 무대

그룹 누에라(NouerA)가 '음악중심'을 제대로 매료시켰다.

누에라는 지난 14일 오후 방송한 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 새 미니 앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')의 타이틀곡 퍼포먼스를 펼쳤다.

이날 누에라는 라이트한 힙합 기반의 밝고 경쾌한 'POP IT LIKE' 리듬에 맞춰 유니크한 안무를 선보이며 한층 풍성한 무대를 완성했다. 특히 젊은 시절의 열정을 직관적으로 녹여낸 가사로 보는 이들에게 누에라만의 청춘 에너지를 전했다.

누에라는 지난 9일 각종 온라인 음원 사이트에 'POP IT LIKE'를 발매하며 4곡의 음원을 공개했다. 타이틀곡을 'POP IT LIKE'를 포함해 'SILHOUETTE'('실루엣'), 'A-LIST'('에이리스트'), 'WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 각기 다른 매력의 곡들이 담겼다.

특히 이번 앨범은 글로벌 아티스트이자 프로듀서로 활동 중인 엑소 레이(LAY)가 총괄 프로듀싱을 맡아 발매 전부터 큰 기대를 모았다. 타이틀곡 'POP IT LIKE' 안무 제작에는 유명 댄스 크루 위댐보이즈가 참여했으며, 뮤직비디오는 세븐틴 '음악의 신', 에스파 'Spicy'('스파이시'), 스트레이 키즈 'CASE 143'('케이스 143') 등을 작업한 프로덕션 팀 SL8이 제작했다.

누에라는 계속해서 다양한 활동으로 국내·외 노바(NovA, 팬덤명)들을 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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