홍명보호 명단 발표 하루 전…양현준, 멀티골 신고 ‘대표팀 승선 희망 띄웠다’

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홍명보호 명단 발표 하루 전, 멀티골을 몰아치며 보란 듯이 활약했다.

양현준은 15일 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 끝난 머더웰과의 2025-2026 스코티시 프리미어십 30라운드 홈 경기에서 풀타임을 뛰며 2골을 넣어 셀틱의 3-1 승리를 이끌었다. 셀틱은 2위(승점 61) 자리를 지켰다.

발끝이 뜨거웠다. 양현준은 오른쪽 공격수로 선발 출전했다. 팀이 0-1로 뒤지던 전반 38분 흐름을 바꿨다. 동료의 슈팅을 상대 골키퍼가 막아내자 달려들어 오른발 슈팅으로 동점골을 집어넣었다. 셀틱이 역전한 뒤에는 쐐기골까지 집어넣었다. 후반 34분이었다. 골킥이 상대 진영으로 넘어가자 빠르게 잡아 드리블 돌파를 시도했다. 골키퍼와의 1대1 찬스에서 이번엔 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

올 시즌 처음이자, 1년 만에 멀티골이다. 지난 시즌 리그 후반기 세인트 미렌서 기록한 게 마지막이다. 이번 득점으로 리그 득점은 6, 공식전 득점은 8까지 늘렸다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독 눈에 도장을 쾅 찍었다. 홍 감독은 16일 3월 A매치 유럽 원정 A매치를 위한 선발 명단을 발표한다. 양현준은 지난해 6월 2026 북중미 월드컵 최종예선 2경기에 부름을 받은 뒤 한동안 발탁되지 못했다. 이번 활약으로 3월 평가전 명단 발표 승선과 생애 첫 월드컵 출전을 향한 희망을 띄웠다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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