항노화 줄기세포치료 전문가 조찬호 원장, 대한항노화학회 이사 선임

조찬호 청담셀의원 대표원장이 대한항노화학회 교육이사로 선임됐다.

조 원장은 국내에서 손꼽히는 항노화 줄기세포치료 분야의 권위자다. 국내에 해당 치료가 대중화되기 전부터 이 분야를 연구하고 임상에서 소개해왔다.

대한항노화학회는 건강수명 연장을 목표로 항노화 의학의 임상과 연구 발전을 도모하는 학술단체다. 항노화 호르몬 치료, 대사질환 관리, 재생의학, 미용의학 등 다양한 분야 전문가들이 참여해 최신 연구와 임상 지견을 공유하며 항노화 의료의 발전 방향을 논의한다.

최근 항노화 의학은 단순히 노화를 늦추는 데에서 나아가 세포 기능 유지와 조직 재생까지 포괄하는 방향으로 발전하고 있다. 줄기세포 기반의 재생의학 역시 손상된 조직의 회복과 기능 복원을 목표로 하는 만큼, 항노화 의학의 가장 중요한 축으로 주목받고 있다.

이와 관련 조 원장은 학회 활동을 통해 항노화 줄기세포치료와 관련된 임상 경험과 연구 성과를 공유할 예정이다.

조찬호 원장은 줄기세포 연구와 임상을 20년 넘게 이어온 재생의학 전문가다. 그는 ‘신경줄기세포에 관한 연구’로 의학 박사 학위를 받았다. 이후 하버드 의대 부속 브리검여성병원에서 항노화 의학 과정을 수료했다. 현재 대한줄기세포치료학회 부회장으로도 활동 중이다.

조 원장이 이끄는 청담셀의원은 개원 10주년을 맞은 항노화 줄기세포치료 분야의 리딩 병원이다. 그는 줄기세포치료가 ‘소문의 VIP 비밀 건강관리법’으로 소비되던 시절, 이를 대중화하기 위해 노력해왔다.

실제 이곳은 골수·지방 줄기세포를 활용하는 소수 의료기관 중 하나다. 특히 건강검진 결과와 기능의학 검사, 유전자 검사 등을 종합한 ‘헬스케어 디자인’을 표방하며 개인의 몸 상태에 맞춘 맞춤 처방을 통해 호응을 얻고 있다.

‘국민 주치의’로 유명한 이시형 박사도 청담셀의원 명예원장으로 합류해 조찬호 원장과 함께 세포 회복과 정신적 건강을 함께 고려하는 항노화 의료를 연구하고 있다.

이같은 공로를 인정받아 청담셀의원은 ‘대한민국 메디컬 헬스케어 대상’에서 항노화 줄기세포 치료 부문을 7년 연속 수상했다.

조 원장은 “항노화 의학은 단순히 젊음을 유지하는 개념을 넘어 건강수명을 늘리는 방향으로 발전하고 있다”며 “학회 활동을 통해 항노화 줄기세포 치료에 대한 올바른 정보를 공유하고 임상 경험을 나누는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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