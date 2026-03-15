아일릿 ‘젤리어스’ 1억 스트리밍 돌파…통산 7번째 기록

그룹 아일릿. 빌리프랩 제공

그룹 아일릿(ILLIT)이 스포티파이에서 또 하나의 억대 스트리밍 곡을 추가했다.

15일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 아일릿(윤아·민주·모카·원희·이로하)의 미니 3집 밤(bomb)의 수록곡 젤리어스(jellyous)는 지난 12일 기준 누적 1억23만2719회 재생을 기록했다. 이로써 해당 곡은 아일릿의 통산 일곱 번째 억대 스트리밍 곡에 이름을 올렸다.

젤리어스는 빠르게 전개되는 비트가 인상적인 댄스 팝 장르의 곡이다. 상대의 마음을 확신할 수 없는 상황에서 느끼는 질투(jealous)와 복잡한 감정을 뒤섞인 젤리(jelly)에 빗댄 재치 있는 가사가 특징이다. 활동 당시 아일릿은 강렬한 스텝이 돋보이는 안무를 선보이면서도 안정적인 라이브를 소화해 팬들의 주목을 받았다.

아일릿의 글로벌 음원 성과도 꾸준히 이어지고 있다. 지금까지 발표한 곡들의 스포티파이 누적 스트리밍 횟수는 총 25억회를 넘어섰다.

특히 데뷔곡 마그네틱(Magnetic)은 발매 약 1년7개월 만에 7억회 이상의 재생 수를 기록하며 K-팝 그룹 데뷔곡 가운데 최단 기간 기록을 세웠다.

이 밖에도 럭키 걸 신드롬(Lucky Girl Syndrome), 체리시(Cherish), 틱-택(Tick-Tack), 빌려온 고양이(Do the Dance), 낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE) 등 다수의 곡이 각각 1억 스트리밍을 돌파하며 꾸준한 글로벌 인기를 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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