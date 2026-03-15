‘왕사남’ 1300만 돌파 ‘파죽지세’…오늘(15일) ‘서울의 봄’ 넘는다

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1300만 관객을 돌파했다.

15일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 2월 4일 개봉한 ‘왕과 사는 남자’는 이날 오전 이 같은 관객수를 돌파했다.

‘왕과 사는 남자’는 전날에만 약 55만명의 관객수를 기록하며 박스오피스 1위를 유지하고 있다. 이 같은 흥행 추세라면 1400만명도 무난히 넘어설 것이라는 예상이 나온다.

한국영화 중 1300만 관객 이상 본 작품은 총 7편이다. ‘명량’(1761만명) ‘극한직업’(1626만명) ‘신과 함께-죄와 벌’(1441만명) ‘국제시장’(1425만명) ‘베테랑’(1341만명) ‘서울의 봄’(1312만명) ‘괴물’(1301만명) 등이다.

‘왕과 사는 남자’는 이날 중으로 ‘서울의 봄’(1312만명) ‘괴물’(1301만명) 관객 수를 넘길 것으로 확실시된다.

영화는 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했으며 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연해 힘을 더헀다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 맡았다.

묵직한 울림과 여운을 주는 배우들의 열연으로 호평을 이끌어내며 흥행 신화를 쓰고 있는 ‘왕과 사는 남자’는 오는 17일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 흥행 감사 무대인사를 진행한다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 김민과 장항준 감독은 물론, 이준혁(막동아재), 김수진(막동어멈), 박지윤(막동이)까지 영화의 주역들이 모두 참석할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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