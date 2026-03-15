하정우 안방 복귀작 ‘건물주 되는 법’ 첫방 4.1% 출발 [TV핫스팟]

‘대한민국에서 건물주 되는 법’이 예측불가 전개와 영화 같은 몰입감으로 안방극장을 사로잡았다.

지난 14일 첫 방송된 tvN 새 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(극본 오한기/연출 임필성/기획 스튜디오드래곤/제작 마인드마크, 스튜디오329/이하 ‘건물주’) 1회에서는 ‘영끌(영혼까지 끌어모아 대출)’ 건물주 기수종(하정우 분)이 건물을 빼앗길 위기에 몰린 데 이어, 가짜 납치극에 휘말리는 모습으로 흥미진진한 이야기의 서막을 열었다.

‘건물주’ 1회 시청률은 전국 가구 평균 4.1%, 최고 5.1%를, 수도권 가구 평균 4.4%, 최고 5.4%를 기록하며 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 차지해 산뜻한 출발을 알렸다. tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 수도권과 전국 기준 모두 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)

평범한 3층짜리 세윤빌딩을 ‘영끌’로 매입한 기수종은 건물주이지만 고달픈 삶을 살고 있었다. 그는 대출 이자를 갚기 위해 전단지, 배달 아르바이트를 뛰었고, 매달 대출금 상환을 걱정하며 아내 생일 선물도 중고 거래로 구매하는 짠내 나는 건물주이자 가장이었다. 기수종이 버티는 이유는 단 하나였다. 그는 “죽이 되든 밥이 되든 재개발될 때까지 무조건 버텨야 돼”라고 말하면서, 희망을 붙잡고 하루를 버텨내고 있었다.

그러던 어느 날, 기수종은 정체불명의 금융회사 리얼캐피탈로부터 이상한 연락을 받았다. 대출금을 상환하지 않으면 건물을 넘겨야 한다는 통보였다. 기수종은 담당자 요나(심은경 분)에게 사정을 말해도 말이 통하지 않자, 강력반 형사인 처남 김균(김남길 분)의 이름을 대며 큰소리를 쳤다. 여기에 리얼캐피탈이 자신의 채권자 명단까지 수집한 것을 알게 되면서, 일이 이상하게 돌아가고 있음을 직감했다.

건물 일로 정신이 팔린 기수종은 아내 김선(임수정 분)과의 부부 상담 약속을 어기고, 딸의 유학자금에도 손을 대서 부부 관계까지 엇나갔다. 여기서 무너질 수 없는 기수종은 여기저기 돈을 융통하기 위해 애썼고, 처남 김균에게까지 도움을 청했다.

그러나 그날 밤, 리얼캐피탈을 조사하던 김균이 교통사고로 죽게 됐다. 그곳에서 기수종은 요나의 옆에 있던 장의사(이신기 분)를 목격했다. 김균의 죽음의 배후에 리얼캐피탈이 있다는 것을 알게 된 기수종은 겁에 질려 현장에서 달아났다. 장례식장에서 김균이 퇴직금까지 신청해 자신에게 돈을 빌려주려 했다는 사실을 알게 된 기수종은 죄책감에 힘들어했다.

이날 방송의 방점은 충격적인 엔딩이었다. 세윤빌딩으로 돌아와 경찰에 신고하려던 순간, 기수종은 비어 있는 지하 냉동창고에서 쿵쿵 수상한 소리를 들었다. 문을 여니 그곳에는 냉동창고에 대해 캐물었던 친구 민활성(김준한 분)과, 납치되어 포박된 민활성의 아내 전이경(정수정 분)이 있었다. 영문도 모른 채 납치극에 휘말리게 된 기수종의 놀란 모습이 엔딩을 장식, 과연 납치극의 전말은 무엇일지 2회 방송을 향한 궁금증을 끌어올렸다.

‘건물주’ 1회는 빚에 허덕이는 생계형 건물주이자 가장 기수종의 일상에서 출발해 그가 예상치 않은 사건, 소동에 맞닥뜨리는 모습을 흡인력 있게 펼쳐냈다. 19년 만에 안방극장에 복귀한 하정우는 화면을 장악하는 힘을 발휘하며 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다. 특유의 생활 밀착형 연기로 웃픈 기수종의 현실을 그려내는 한편, 위기에 내몰리는 순간들을 긴박감 넘치게 표현하며 극을 이끌었다.

하정우와 현실감 넘치는 부부 연기를 선보인 임수정과 가짜 납치극 엔딩을 장식한 김준한, 정수정은 사건이 전개되며 어떻게 극 안에서 활약을 보여줄지 기대감을 높였다. 섬뜩하면서도 순수함이 느껴지는 빌런 심은경의 캐릭터도 독특한 인상을 남기며, 극의 긴장감을 불어넣을 활약을 궁금하게 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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