방탄소년단 광화문 공연 생중계…넷플릭스 완전체 메인 포스터 공개

넷플릭스가 방탄소년단이 새롭게 써내릴 역사의 무대가 된다.

넷플릭스는 오는 21일(토) 오후 8시 단독 생중계하는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’의 메인 포스터를 공개해 전 세계 팬들의 심박수를 높였다.

메인 포스터 속 방탄소년단의 묵직한 아우라가 완전체 컴백에 대한 기대감을 한층 뜨겁게 달군다. 공개 직후 화제를 일으킨 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’를 상징하는 조명은 공연에서 펼쳐질 신곡 무대를 더욱 기대케 한다.

넷플릭스 단독 생중계를 통해 서울 광화문광장 일대에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’의 열기를 전 세계 팬들과 실시간으로 함께 즐길 수 있다는 것에도 이목이 집중된다. 특히 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연이라는 점도 특별하다. 이번 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’ 생중계를 통해 전 세계 어디서든 같은 시간, 같은 무대를 경험하는 새로운 관람 방식을 제시하는 라이브 콘텐츠로의 엔터테인먼트 경험을 확장할 것으로 기대를 더한다.

‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나 등 전 세계를 사로잡은 무대를 연출한 ‘라이브 연출 거장’ 해미시 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡았다. 단순한 공연 중계가 아닌, 새로운 라이브 공연 시청 경험을 선보일 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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