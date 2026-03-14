여자 축구 대표팀, 아시안컵 4강 진출… 4연속 월드컵 본선行도 확정

사진=AP/뉴시스

한국 여자 축구 대표팀이 아시안컵 4강에 올랐다. 동시에 월드컵 본선 진출권까지 확보했다.

신상우 감독이 이끄는 대표팀은 14일 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강전 우즈베키스탄 상대로 6-0 대승을 거뒀다.

이로써 이번 대회 4강 진출은 물론, 4회 연속 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 본선 진출도 확정했다.

한국은 전반 9분 손화연(강진WFC)의 선제골로 앞서갔다. 여기에 전반 20분 대표팀 주장 고유진(인천 현대제철)의 추가 골로 쐐기를 박았다. 끝이 아니었다. 후반에도 우즈베키스탄을 몰아쳤다.

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추가 골의 향연이었다. 후반 12분 박수정(AC밀란)을 필두로 후반 27분 지소연(수원FC), 후반 40분 이은영(몰데FK), 후반 48분 장슬기(경주한수원)의 득점이 더해지며 상대를 완파했다.

한국은 이날 승리로 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 아시아 최종예선 진출권을 확보했다. 2027 브라질 여자 월드컵 본선 티켓도 따냈다. 앞서 2015년 캐나다 대회부터 2019년 프랑스 대회, 2023년 호주·뉴질랜드 대회에 이은 4개 대회 연속 본선 무대에 오르게 됐다.

일단 눈앞 목표에 집중한다. 사상 첫 여자 아시안컵 우승이다. 한국은 오는 18일 오후 6시 4강전을 치른다. 상대는 일본과 필리핀이 맞붙는 8강전 승자다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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