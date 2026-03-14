전예성, KLPGA 투어 개막전 셋째날 선두… 이예원 '1타 차' 2위

전예성. 사진=KLPGA 제공

5년 만의 정상 등극을 정조준한다. 전예성이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 2026시즌 개막전 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 셋째날 단독 선두를 차지했다.

전예성은 14일 태국 촌부리의 아마타스프링 컨트리클럽(파72·6609야드)서 열린 이번 대회 3라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 엮어 5언더파 67타를 작성했다.

이로써 중간 합계 12언더파 204타를 기록, 하루 전 1위였던 이예원(11언더파 205타)을 1타 차로 제치고 리더보드 맨 위로 올라섰다.

이날 3번 홀(파4) 보기를 기록하기도 했다. 그러나 11∼13번 홀 연속 버디를 비롯, 버디를 6개나 써 내려가면서 상승세를 탔다.

통산 2승을 위해 달려간다. 전예성은 앞서 2021년 7월 에버콜라겐 퀸즈 크라운서 첫 우승의 기쁨을 누렸다.

그 뒤 5년 가까이 우승 트로피를 들어 올리지 못했다. 지난해엔 정규투어 총 30개 대회에 출전해 3위 두 차례를 썼고, 톱10 성적을 4차례 쓴 바 있다. 새 시즌 첫 대회에서 기분 좋은 출발을 선보일 수 있는 기회다.

한편 대회 이튿날 선두였던 이예원은 3라운드서 3타를 줄여 1타 차로 전예성을 추격하고 있다. 이 밖에도 이승연과 김시현, 신인 김가희, 나타끄리타 웡타위랍(태국)이 나란히 9언더파 207타로 공동 3위에 자리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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