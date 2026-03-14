[부고] 박수균(SK이노베이션 본사부·SK하이닉스 H-TF·한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상

▲ 박병수씨 별세, 박수균(SK이노베이션 본사부·SK하이닉스 H-TF·한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상, 조민진(작가·전 JTBC 기자)씨 시부상 = 13일, 춘천호반병원 장례식장 특1호실, 발인 15일 오전 6시, 장지 춘천안식공원, 033-252-0046
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입력 : 2026-03-14 19:56:01 수정 : 2026-03-14 19:56:01
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▲ 박병수씨 별세, 박수균(SK이노베이션 본사부·SK하이닉스 H-TF·한국핸드볼연맹 PR본부장)씨 부친상, 조민진(작가·전 JTBC 기자)씨 시부상 = 13일, 춘천호반병원 장례식장 특1호실, 발인 15일 오전 6시, 장지 춘천안식공원, 033-252-0046
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