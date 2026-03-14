‘선두 1타 차로 추격’ 이태훈, LIV골프 싱가포르 3R 공동 3위

이태훈. 사진=LIV 골프 제공

캐나다 교포 선수 이태훈이 LIV 골프 입성 첫 우승 기회를 노린다.

1위를 바짝 추격하고 있다. 이태훈은 14일 싱가포르 센토사 골프클럽(파71·7406야드)서 열린 LIV 골프 싱가포르 대회 3라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 69타를 작성했다. 재차 상위권을 유지하며 정상을 바라본다. 중간 합계 9언더파 204타를 써내 브라이슨 디섐보(미국)와 어깨를 나란히 하며 공동 3위에 섰다.

한국프로골프(KPGA) 투어 통산 4승, 아시안투어 3승에 빛나는 이태훈은 올해 1월 LIV 골프 프로모션 대회에서 우승을 차지하며 LIV 골프에 데뷔했다. 올 시즌 개인전 최고 성적은 지난달 사우디아라비아 리야드 개막전 때 자리한 공동 13위다.

현재 선두권과는 단 1타 차다. 현재 10언더파 203타로 쓴 호아킨 니만(칠레), 리 웨스트우드(잉글랜드)가 1위를 달리고 있다. LIV 골프서만 7승을 올린 니만은 이번 시즌 마수걸이 우승에 도전한다. 웨스트우드는 아직 LIV 골프 우승 경험이 없다.

한편 욘 람(스페인)은 5위(7언더파 206타)에 자리했다. 더스틴 존슨과 앤서니 김(이상 미국)은 각각 공동 7위(5언더파 208타), 공동 16위(3언더파 210타)에 이름을 올렸다.

안병훈, 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)는 공동 45위(4오버파 217타)에 머물렀다. 송영한은 공동 52위(7오버파 220타), 김민규는 56위(20오버파 233타)다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]