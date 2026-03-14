‘나솔’ 22기 영숙, ‘푸른 산호초’ 커버 도전…글래머 자태 ‘깜짝’

‘나는 솔로’ 22기 출연자 영숙(가명)이 마츠다 세이코의 대표곡 ‘푸른 산호초’ 커버에 앞서 숏드라마 형식의 영상을 공개해 눈길을 끌었다. 사진 = 유튜브 채널 ‘현지플러스’

‘나는 솔로’ 22기 출연자 영숙(가명)이 마츠다 세이코의 대표곡 ‘푸른 산호초’ 커버에 앞서 숏드라마 형식의 영상을 공개해 눈길을 끌었다.

13일 영숙은 자신의 유튜브 채널 ‘현지플러스’에 ‘[HYUNJI+ Short-Drama] 이 짧은 노래에 예쁜 날 어떻게 담나? (Feat.푸른산호초)’라는 제목의 영상을 게재했다.

해당 영상은 ‘푸른 산호초’ 커버 영상을 공개하기 이틀 전 공개된 콘텐츠로, 각본이 있는 숏드라마 형식으로 제작됐다. 영숙의 개성 있는 콘셉트를 살린 설정이 웃음을 자아냈다.

영상 속 영숙은 무대에 오르기 전 거울을 보며 “이 짧은 노래에 예쁜 나를 어떻게 담나?”라며 자신감 넘치는 모습을 보였다. 이어 “조감독님, 저 세이코 같아요?”라고 묻자 조감독이 “네, 싸이코 같아요”라고 받아쳐 웃음을 유발했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘현지플러스’

이후 영숙은 ‘푸른 산호초’의 첫 소절을 부르기 시작했고, 이를 지켜보던 감독이 “그런데 저건 무슨 노래냐”고 묻자 조감독이 “일본 미인이 부른 청량 터지는 노래”라고 설명했다. 이어 “미친 인간 같은데…”라고 중얼거리는 설정이 더해지며 코믹한 분위기를 완성했다.

한편, 영숙은 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 솔로’ 에 출연하며 얼굴을 알렸으며, 이후 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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