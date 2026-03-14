DB, 15일 LG전서 ‘LBB 데이’ 이벤트 진행

사진=KBL 제공

남자프로농구(KBL) DB는 15일 LG와의 홈경기에서 팬들과 함께 하는 ‘LBB 데이’를 진행한다.

LBB는 35년 이상의 헤리티지를 지닌 하이엔드 스파 케어 노하우를 가진 스킨케어 뷰티 브랜드다. 2025∼2026시즌부터 DB와 스폰서십을 진행하고 있다.

LBB와 DB는 단순한 브랜드 노출을 넘어 무대로 팬들에게 다양한 브랜드 경험을 제공할 예정이다. 먼저 ‘LBB 데이’를 맞아 폼클렌저, 세럼 등 다양한 기능성 제품을 현장에서 진행되는 이벤트를 통해 증정한다.

이날 장외에는 LBB 포토존이 마련된다. 이곳에서 촬영한 사진을 SNS에 업로드한 팬들 중 추첨을 통해 경품을 증정하는 ‘LBB 포토제닉’ 이벤트, 룰렛을 돌려 성공한 팬들을 대상으로 경품을 증정하는 ‘LBB 룰렛 챌린지’ 등 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

DB는 앞으로도 다양한 협업을 통해 팬 참여형 이벤트를 꾸준히 진행하며, 홈경기장을 더욱 풍성하게 만들어 나갈 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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