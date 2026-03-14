소나무 출신 나현, 결혼 앞두고 임신…“소중한 선물 먼저 찾아와”

사진 = 나현 SNS 계정

그룹 소나무 출신 배우 나현이 임신 소식을 직접 전했다.

나현은 14일 자신의 SNS에 “결혼을 준비하던 중 저희에게 소중한 선물이 먼저 찾아왔다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

나현은 “조심스럽게 시간을 보내다 이제 안정기에 접어들어 이렇게 소식을 전하게 됐다”며 “순서가 조금 달라지긴 했지만 저희에게는 더 특별한 시작이 된 것 같다”고 소감을 밝혔다.

이어 “결혼식은 조금 천천히 준비해 아마 1년 정도 뒤에 하게 될 것 같다. 따뜻한 마음으로 축복해주시면 감사하겠다”고 전했다.

공개된 사진에는 아기 초음파 사진을 비롯해 아기 옷, 임신 테스트기, 임산부 배지 등 출산을 준비하는 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

한편 나현은 2015년 그룹 소나무 멤버로 데뷔해 리드 댄서와 보컬로 활동했다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 드라마 ‘구미호뎐1938’ 영화 ‘아이돌레시피’ ‘8인의 용의자들’ 등에 출연했다. 지난해는 숏폼 드라마 ‘악녀로 빙의중!’ ‘소꿉친구 대표님과 계약 결혼’ 등에 출연하며 시청자들과 만났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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