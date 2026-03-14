박지윤, ‘왕홍 메이크업’으로 파격 변신…확 달라진 비주얼

사진 = 박지윤 SNS 계정

아나운서 출신 방송인 박지윤이 중국에서 유행 중인 ‘왕홍 메이크업’에 도전한 근황을 공개했다.

박지윤은 14일 자신의 SNS에 “많은 연예인분들의 사진들이 너무 훌륭하고 쑥스러워서 올릴까 말까 고민하는 사이 기사까지 나버려 시원하게 공개하는 왕홍 체험의 결과물들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

이어 “상하이 출장 갈 때 현지에 거주하는 동생이 곧 돌아올 제 생일 이벤트라며 예약을 해줘서 정신 차려보니 사진을 찍고 있더라”며 “보정컷은 고른 사진으로 나중에 준다고 하셔서 현장에서 에어드랍 받은 거지만 꽤 맘에 든다”고 전했다.

사진 = 박지윤 SNS 계정

사진 = 박지윤 SNS 계정

공개된 사진 속 박지윤은 붉은색 중국 전통 의상을 입고 화려한 헤어 장식과 진한 메이크업을 더해 색다른 분위기를 연출했다. 기존의 단아한 이미지와는 또 다른 매력을 선보이며 눈길을 끌었다.

또한 최근 55kg까지 감량한 것으로 알려진 그는 한층 또렷해진 턱선과 세련된 분위기로 시선을 사로잡았다. 보정 없이도 돋보이는 미모가 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편 박지윤은 최동석과 2009년 결혼해 1남 1녀를 두었으나 2023년 파경을 맞아 현재 이혼 소송을 진행 중이다. 현재 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 맡고 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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