‘MZ 무당’ 노슬비, 튼살 드러낸 비키니 자태…“딸 낳은 흔적”

사진 = 노슬비 SNS 계정

‘운명전쟁49’에 출연했던 무당 노슬비가 튼살이 있는 몸매를 공개하며 자신의 생각을 전했다.

노슬비는 지난 13일 자신의 SNS에 “튼살은 너를 낳은 내 흔적이야, 무언가를 창조해낼 수 있는 이 약한 여성의 몸이 너로 인해 신에 가까워진 증거가 된단다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 노슬비 SNS 계정

사진 = 노슬비 SNS 계정

공개된 사진에는 비키니를 입은 노슬비의 모습이 담겼다. 그는 몸에 남은 튼살을 가리지 않고 자연스럽게 드러내며 당당한 태도를 보였다. 특히 군살 없는 허리 라인과 탄탄한 몸매가 눈길을 끌었다.

앞서 노슬비는 2023년 MBN 예능 프로그램 ‘어른들은 모르는 고딩엄빠3’ 에 출연해 19세에 임신했던 사연을 고백한 바 있다. 당시 그는 고등학생 시절 남자친구의 폭력과 피임 거부로 인해 임신하게 됐다고 털어놓았다.

또한 딸을 출산한 후 “당신의 남편과 바람을 피웠다”는 상간녀의 연락을 받았고, 이후 아이를 데리고 집을 나왔다고 밝혔다. 이후 몇 달 뒤 신내림을 받아 무당의 길을 걷게 됐다고 전했다.

한편 노슬비는 최근 디즈니+ 서바이벌 예능 ‘운명전쟁49’에 출연해 49인의 운명술사 중 한 명으로 등장하며 ‘MZ 무당’으로 주목받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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