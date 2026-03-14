[TV핫스팟] 오상진 母, 아들보다 재밌다? 전국 20등 아들의 ‘집사 일상 직관’

최고MC 오상진의 어머니가 아들의 학창시절 인기를 인증했다.

3월 13일 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘매일 주방으로 출근하는 오집사’ 오상진이 부모님과 함께한 요리 일상이 공개됐다. 고교시절 성적으로 전국 20등에 지상파 아나운서까지, 엘리트 코스만 걸어온 아들이 사랑하는 아내와 딸을 위해 ‘오집사’가 된 것을 본 부모님의 유쾌한 반응, 맛있는 음식과 함께 떠올린 오상진 가족의 추억담이 웃음을 빵빵 터뜨렸다.

이날 오상진은 밀가루를 풀풀 날리며 커다란 반죽을 치댔다. 알고 보니 오상진이 최근 가족여행으로 다녀온 부산에서 임신한 아내 김소영이 맛있게 먹은 유명 맛집 피자를 직접 만들어 보기로 한 것. 그렇게 오상진이 분투하고 있을 때 오상진의 부모님이 도착했다. 오상진의 부모님은 아들이 요란법석 밀가루 반죽하는 모습을 어쩐지 짠한 듯한 눈빛으로 바라봐 웃음을 자아냈다.

대기업 임원 출신인 오상진의 아버지는 오상진과 똑닮은 붕어빵 외모로 눈길을 끌었다. 이화여자대학교 미대 출신인 오상진의 어머니는 러블리한 애교와 예능감으로 ‘편스토랑’ 식구들을 사로잡았다. 특히 오상진 어머니가 설 때 아들 오상진이 해 준 파스타를 맛있게 먹느라 배불러서 며느리 김소영이 해 준 떡국을 못 먹었다며 “소영아 미안해”라고 카메라에 급 사과해 폭소를 유발했다.

이어 오상진의 부모님이 아들의 어린시절에 대한 이야기보따리도 풀어놨다. 탯줄을 목에 감고 있어서 난산으로 태어난 오상진은 학창시절 우리가 익히 알고 있는 대로 성적으로 전국 20등을 차지할 만큼 우수했으며 잘생긴 외모까지 더해 당시 여학생들로부터 어마어마한 인기를 자랑했다고. 오상진 어머니는 “(여학생들이) 초콜릿이랑 러브레터를 집 앞에 두고 가면 너(오상진)는 러브레터는 안 보고 초콜릿만 먹었잖아”라고 말했다.

그런가 하면 오상진은 자신의 소울푸드이자 학창시절 추억이 담긴 ‘엄마표 곱창전골’을 어머니와 함께 만들었다. 어머니는 아들과 같이 먹고 싶어서 준비했다고 했지만 대문자T 성향의 오상진 아버지는 “너희 엄마 안주하려고”라고 팩트 폭력을 날리기도. 이에 오상진은 “우리집에서 엄마가 애주가(?)”라고 하기도. 이날도 오상진 어머니는 직접 만든 곱창전골을 안주로 아들과 한잔하고 싶었다며 준비해 온 와인을 조심스럽게 꺼내 웃음을 자아냈다.

이와 함께 오상진 부모님과 오상진 처갓집의 친분 에피소드도 눈길을 끌었다. 오상진의 부모님과 김소영의 부모님이 함께 해외여행을 다녀올 정도로 절친 사이라는 것. 이날도 오상진의 아버지와 김소영의 아버지는 자연스럽게 통화를 해 눈길을 끌었다. 이때 오상진의 아버지가 가족 중 애주가(?)라는 오상진의 어머니와 사돈인 김소영의 아버지가 좋은 술친구라고 해 웃음을 자아냈다.

이날 오상진의 어머니는 아들과 요리를 할 때는 물론 함께 식사를 하는 동안에도 넘치는 애교와 유쾌한 예능감을 발산하며 ‘편스토랑’을 발칵 뒤집었다. 급기야 MC 붐 지배인이 “어머니가 아들(오상진)보다 훨씬 재밌다”라며 오상진 어머니에게 방송 출연을 적극 추천했을 정도. 아직 끝나지 않은 오상진과 부모님의 이야기가 ‘편스토랑’에서 공개될 예정인 만큼, 기대를 더한다.

KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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