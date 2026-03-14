‘25일 컴백’ SF9, 스페셜 앨범 ‘About Love’ 스케줄러 공개

그룹 SF9(에스에프나인)이 특별한 컴백을 예고했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 13일 공식 SNS 채널을 통해 SF9의 스페셜 앨범 ‘About Love’(어바웃 러브)의 프로모션 콘텐츠 공개 일정을 담은 스케줄러 이미지를 게재했다.

공개된 이미지에는 1년 동안 같은 시간과 장소에서 태양의 위치를 기록했을 때 하늘에 그려지는 8자 모양의 곡선 ‘아날렘마(analemma)’의 형상이 담겨 눈길을 끈다. 이처럼 뫼비우스 띠 모양으로 궤적을 그리며 다시 돌아오는 태양이 의미하는 것은 무엇일지 호기심을 자극한다.

스케줄러에 따르면 SF9은 오는 16일 트랙 티저를 시작으로 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 오픈한다. 특히 ‘A Moment Where Love Stays’(어 모멘트 웨어 러브 스테이즈), ‘PLAYLIST : About Love’(플레이리스트 : 어바웃 러브)라는 제목의 콘텐츠가 예고돼 이번 앨범에 담긴 사랑 이야기에 대한 궁금증을 더한다. 앨범 발매 당일에는 ‘LIVE VIDEO : Love Comes Slowly’(라이브 비디오 : 러브 컴즈 슬로울리) 공개가 예정돼 있어 팬들의 기대감이 한층 높아지고 있다.

한편 SF9의 스페셜 앨범 ‘About Love’는 오는 3월 25일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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