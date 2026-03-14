박진영X김민주 주연 '샤이닝', 오늘(14일) 오왠 가창 OST 공개

가수 오왠(O.WHEN)의 달콤한 목소리로 완성된 '샤이닝'의 새 OST가 공개된다.

오왠이 가창한 JTBC 금요시리즈 '샤이닝'(극본 이숙연, 연출 김윤진, 제작 SLL·카카오엔터테인먼트)의 네 번째 OST 'Love Spark(러브 스파크)'가 14일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'Love Spark'는 주인공 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분)의 첫 키스신과 더불어 가장 행복한 순간마다 삽입되는 '샤이닝'의 대표 메인 테마송이다. 멜로디만 들어도 드라마 속 주요 장면들이 떠오르는 이 곡은 남혜승 음악감독과 박진호 작곡가가 함께 작업했으며, 허석 기타리스트가 세션에 참여해 완성도를 높였다.

포근하게 감싸는 듯한 인트로를 지나면 인트로만큼 따뜻하고 위로가 되는 오왠의 목소리를 만나게 된다. 마치 화이트데이 사탕처럼 달콤하면서도 호소력 짙은 오왠의 음색은 '샤이닝'의 한 장면을 자동 연상시키며 시청자들의 몰입을 도울 예정이다.

특히 따스함에 설렘이 더해져 가슴 벅차오르는 순간까지 모두 노래하고 있는 'Love Spark'는 떨림과 설명할 수 없는 그 무언가가 곳곳에서 묻어나며 리스너들의 마음을 콩닥콩닥 뛰게 할 전망이다.

둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰줄 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담을 JTBC 금요시리즈 '샤이닝'은 매주 금요일 저녁 8시 50분에 방송되며, 2회 연속으로 방송된다.

오왠이 참여한 JTBC 금요시리즈 '샤이닝' OST Part.4 'Love Spark'는 14일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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