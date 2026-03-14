‘훈훈미남’ 유선호, 넷플릭스 '월간남친' 속 인기 웹툰 작가로

지난 6일 공개된 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 남자친구를 구독하고 연애를 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디다.

유선호는 극 중 인기 웹툰 작가 '화니' 역으로 등장해 이목을 사로잡았다. 화니는 풋풋하고 솔직담백한 매력을 지닌 인물로, 웹툰계에서 급부상하고 있는 라이징 작가이다. 유선호는 화니 그 자체가 되어 '월간남친' 속 케미 요정으로 활약하며 극에 재미를 불어넣었다. 같은 요일의 경쟁자인 유명 웹툰 작가 윤송(공민정 분)과 시시때때로 티격태격 케미를 보여주는가 하면, 담당 PD인 경남(서인국 분)과 두터운 브로맨스 케미를 선보인 것.

특히 자신을 좋아한다고 착각하는 윤송의 오해에 소영(이수민 분)을 향한 마음을 드러낸 이후 그를 향한 애정을 숨기지 못하는 풋풋하고 싱그러운 청춘의 모습을 자연스러운 현실 연기로 그려내며 보는 이들을 미소 짓게 만들었다. 그런가 하면 미래와의 관계 때문에 고민하는 경남에게 솔직담백한 조언을 건네며 능수능란한 연애 상담 실력을 발휘해 반전 매력을 발산, 그들의 사랑의 큐피드가 되어주며 빛나는 존재감을 발산하기도.

이처럼 '노무사 노무진', '열녀박씨 계약결혼뎐', '슈룹' 등 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 유선호는 '화니'에 완벽하게 녹아들어 다시 한번 믿고 보는 연기력과 훈훈한 매력을 과시하며 그의 존재감을 대중들에게 각인시켰다. 이번 작품 '월간남친'과 더불어 이후 공개될 영화 '메이드 인 이태원', 드라마 '꿈에서 자유로' 등 다양한 작품 속 앞으로 그가 보여줄 다채로운 행보와 활약에 기대가 모인다.

한편, 유선호가 출연한 '월간남친'은 넷플릭스에서 시청할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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