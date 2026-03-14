마동석, 특별 감사패 수상…'K-복싱' 글로벌 홍보 공로 인정

배우 마동석의 복싱에 대한 애정과 헌신을 대한체육회로부터 인정받았다.

대한체육회는 지난 13일, 태릉선수촌 챔피언하우스에서 열린 제 72회 대한체육회 체육상 시상식에서 대한민국을 대표하는 배우이자 현역 복싱 관장인 마동석에게 특별 감사패를 수여했다고 밝혔다. 이번 감사패는 한국 복싱의 대중화, 유소년 및 청년 복서 발굴 지원, 그리고 스포츠의 문화적 확산에 기여한 공로를 높이 평가한 결과다.

대한체육회는 배우로서 글로벌 액션 스타로 자리매김한 마동석은 동시에 복싱 지도자로서 꾸준히 종목의 저변을 확대하는 활동을 이어왔다. 그는 직접 복싱 체육관을 운영하며 유소년 및 청년 복서들을 발굴·후원하고, 생활체육의 활성화를 통해 체육 인적 자원이 선순환하는 기반을 만드는 데 힘써온 공로를 인정했다.

글로벌 흥행 시리즈로 자리잡은 영화 '범죄도시(The Roundup)’는 복싱의 기술적 아름다움과 역동성을 전 세계에 알리는 계기가 되었다. 마동석은 자신의 복싱 기반의 액션 스타일을 영화 속에 녹여내며, 복싱이 단순한 격투 스포츠가 아니라 정확하고 유려한 움직임이 돋보이는 세련된 스포츠라는 인식을 대중에게 심어주었다.

그는 과거 ‘헝그리 정신’으로 대변되던 복싱의 이미지를 ‘자기관리·자기계발의 상징적 스포츠’로 전환시키며, 스포츠 콘텐츠와 영화 산업의 융합을 통한 새로운 가치 창출에도 앞장섰다. 이러한 변화는 복싱이 단지 경기 종목이 아닌 하나의 문화 콘텐츠로 인식되는 데 큰 역할을 하였다.

마동석은 복싱 종목의 체계적 발전과 대중 확산을 위한 다양한 사회 공헌 활동도 지속해왔다. 그는 복싱을 기반으로 한 스포츠 교육과 트레이닝 문화 확산을 통해 생활체육과 전문체육 간의 간극을 좁히고, 복싱을 즐기는 인구층의 다양화를 이끌고 있다. 또한 글로벌 배우로서 활발히 활동하며, 운동과 신체 관리를 통한 건강한 에너지의 중요성을 세계 대중에게 꾸준히 알리고 있다. 그는 영화, 예능, 인터뷰 등 다양한 콘텐츠를 통해 한국의 스포츠 정신과 복싱의 매력을 자연스럽게 전파하며, ‘K-스포츠’의 역동성과 가치를 세계 무대에 소개하고 있다.

복싱 관장으로서의 헌신, 배우로서의 국제적 영향력, 그리고 스포츠를 통한 사회적 가치를 실현해온 마동석의 노력은 한국 체육과 콘텐츠 산업이 상호 협력할 수 있는 새로운 방향성을 제시했다. 그는 스포츠를 일상의 한 부분이자 ‘자기 성장의 문화’로 확장시키는 데 힘쓰며, 이를 통해 한국 체육이 세계 시장에서 더욱 강력한 문화적 파급력을 발휘할 수 있는 토대를 마련했다.

마동석은 현재 리사, 려운과 함께 넷플릭스 '익스트랙션: 타이고' 촬영을 하고 있으며, 영화 '피그빌리지' 개봉을 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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