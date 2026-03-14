정우성, ‘해킹 피해 고백’ 장동주와 재회…혼인신고 후 근황 ‘눈길’

사진 = 장동주 SNS 계정

배우 장동주가 선배 배우 정우성과의 만남을 공개하며 근황을 전했다.

장동주는 13일 자신의 SNS에 “존경하는 정우성 선배님”이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 두 사람이 나란히 얼굴을 맞댄 채 셀카를 찍는 모습이 담겼다. 어둠 속에서도 또렷한 이목구비를 자랑하는 정우성과 장동주의 자연스러운 미소가 어우러져 훈훈한 분위기를 자아냈다. 가까이 붙어 편안하게 사진을 찍는 모습에서 두 사람의 친분이 엿보인다.

두 사람은 2019년 같은 소속사에서 활동하며 인연을 맺었다. 장동주는 당시 아티스트컴퍼니와 전속계약을 체결해 약 5년간 몸담으며 활동했다. 같은 소속사 식구로 지내며 쌓은 인연이 지금까지 이어지고 있는 가운데, 오랜만에 공개된 두 사람의 만남에 팬들도 반가운 반응을 보이고 있다.

현재 장동주는 매니지먼트W로 소속사를 옮겨 활동 중이다. 아티스트컴퍼니는 배우 정우성과 이정재가 설립한 연예 기획사로, 두 사람은 현재 회사 이사로 이름을 올리고 있다.

한편 정우성은 2024년 모델 문가비가 출산한 아들의 친부임을 인정하며 화제를 모은 바 있다. 또 지난해 8월에는 오랜 시간 교제해온 여자친구와 혼인신고를 마쳤다는 사실이 알려지기도 했다.

장동주는 지난 1월 휴대폰 해킹 피해 사실을 밝히기도 했다. 그는 해킹으로 인해 사적인 사진과 대화 내용, 연락처 등이 유출됐으며 이 과정에서 금전적 피해까지 입었다고 털어놔 많은 응원을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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