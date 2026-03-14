'솔로 컴백' DAY6 원필, 타이틀곡명은 ‘사랑병동’…가사 궁금증 UP

DAY6(데이식스) 원필이 신곡 '사랑병동'을 발표하고 솔로 아티스트로 컴백한다.

원필은 오는 30일 첫 미니 앨범 'Unpiltered'(언필터드)를 발매한다. JYP엔터테인먼트는 13일 오후 DAY6 공식 SNS 채널에 새 앨범 트랙리스트 이미지를 게재하고 기대감을 높였다.

신보에는 타이틀곡 '사랑병동'을 필두로 'Toxic Love'(톡식 러브), '어른이 되어 버렸다', 'Up All Night'(업 올 나잇), 'Step by Step'(스텝 바이 스텝), '백만송이는 아니지만', '피아노'까지 총 7곡이 수록된다.

원필은 새 앨범에 수록된 전곡의 작사, 작곡을 맡아 감성 싱어송라이터 역량을 발휘했다. 여기에 오랜 시간 호흡한 작곡가 홍지상과 수많은 K팝 히트곡을 만든 이우민 "collapsedone", 박우상(LOGOS), TAEY(LOGOS), 밍지션(minGtion)이 합세해 앨범에 다채로움을 더했다.

원필이 정규 1집 'Pilmography'(필모그래피) 이후 약 4년 만에 새롭게 선보이는 앨범 'Unpiltered'는 말 그대로 필터를 거치지 않은 상태의 원필을 의미한다. 다듬고 정제해서 보여주기보다 있는 그대로의 모습을 남기는 데 초점을 맞춰 원필의 내면과 서사를 자연스럽게 담아냈다. DAY6 여러 음반과 솔로 앨범을 통해 풍부한 감수성과 따스한 목소리를 선사했던 바, 이번 신보를 통해 들려줄 그의 폭넓은 음악 이야기에 관심이 집중된다.

솔로 컴백 열기를 몰아 5월 1일부터 3일까지 사흘간 단독 콘서트 'WONPIL SOLO CONCERT 'Unpiltered''를 개최한다. 해당 공연에 대한 자세한 사항은 추후 공개될 예정이다.

한편 원필의 미니 1집 'Unpiltered'와 타이틀곡 '사랑병동'은 3월 30일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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