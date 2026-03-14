'뜻밖의 고퀄' 유세윤X유성은, 약 9년 만에 음악 협업 나선다

코미디언 겸 가수 유세윤과 가수 유성은이 약 9년 만에 음악 협업으로 신곡을 선보인다.

유세윤은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘내가 아니기를 (Feat. 유성은)’을 발매한다.

‘내가 아니기를 (Feat. 유성은)’은 남자의 짝사랑 상대가 제발 자신이 아니기를 바라는 여자의 복잡한 마음을 담아낸 발라드다. 유세윤과 B.O.K가 함께 작사, 작곡에 참여했다.

또한 가수 유성은이 피처링으로 참여했다. 평소 유성은의 음악을 좋아해 온 유세윤이 직접 러브콜을 보내 성사된 협업으로, 유세윤 특유의 유쾌한 감성과 유성은의 소울풀하고 탄탄한 보컬이 만나 예상 밖의 묘한 케미를 만들어낼 예정이다. 특히 진지한 발라드 속에서도 두 사람의 개성이 자연스럽게 어우러지며 색다른 매력을 전할 것으로 기대된다.

두 사람의 음악 협업은 이번이 처음이 아니다. 지난 2017년 tvN ‘골든탬버린’에서 아델의 ‘Hello’(헬로)를 개사한 곡으로 함께 무대에 섰다. 당시 진지하지만 어딘가 웃긴 유세윤의 모습과 완벽한 가창력과 진지한 유성은의 케미는 시청자들에게 큰 웃음을 선사하기도 했다.

이에 이번 신곡에서는 유세윤의 재치와 음악 색깔, 여기에 유성은의 목소리가 만나 어떤 발라드로 완성됐을지 벌써부터 기대가 뜨겁다.

한편, 유세윤은 신곡 발매 당일인 14일 오후 6시 서울 코인 노래방에서 앙코르 단독 콘서트를 개최한다. ‘내가 아니기를 (Feat. 유성은)’ 커버 이미지에는 코인 노래방에 함께 있는 유성은의 모습이 담긴 만큼, 이번 콘서트 게스트로 출격할지 관심이 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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