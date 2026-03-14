민아, ♥온주완 공개 응원…하트 가득 ‘럽스타그램’ 눈길

사진 = 방민아 SNS 계정

그룹 걸스데이 출신 배우 방민아가 남편인 배우 온주완을 공개적으로 응원하며 ‘럽스타그램’ 근황을 전했다.

방민아는 지난 13일 방민아는 자신의 SNS에 온주완이 출연하는 뮤지컬 ‘비스티’를 홍보하는 게시물을 올렸다. 그는 작품의 캐스팅 보드 사진을 게재하며 “얼른 보세요♥”라는 글과 함께 하트 이모티콘을 덧붙였다. 특히 게시물에는 온주완의 사진을 확대해 담아 눈길을 끌었다.

결혼 이후 남편을 향한 애정을 드러낸 이른바 ‘럽스타그램’ 게시물로 팬들의 관심을 모으고 있다.

앞서 방민아와 온주완은 지난해 7월 결혼 소식을 깜짝 발표해 화제를 모았다. 이후 같은 해 11월 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다.

두 사람은 2016년 방송된 미녀 공심이를 통해 처음 인연을 맺었으며, 2021년 뮤지컬 그날들에서 다시 만나며 가까워진 것으로 알려졌다.

한편 방민아는 2010년 걸스데이로 데뷔해 ‘기대해’, ‘여자대통령’, ‘달링’ 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 배우로 활동 영역을 넓혀 ‘미녀 공심이’, ‘달콤살벌 패밀리’, ‘최선의 삶’ 등 다양한 작품에 출연하며 활동을 이어가고 있다.

온주완이 출연하는 뮤지컬 ‘비스티’는 지난 11일 대학로 링크아트센터에서 개막했으며, 오는 6월 7일까지 공연된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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