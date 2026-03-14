‘투수 총출동’ 필사 항전에도… 한국, 도미니카전 콜드패

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한국 야구가 도미니카공화국의 막강 타선에 맞섰지만, 끝내 콜드게임 패배를 피하지 못했다.

마운드 총력전을 택했지만, 여의찮았다. 류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 준준결승에서 도미니카공화국에 0-10으로 패했다.

이번 대회 규정상 준준결승까지는 5회 이후 15점 차, 7회 이후 10점 차 이상 벌어지면 콜드게임이 선언된다. 한국은 7회 추가 실점을 허용하며 격차가 10점으로 벌어져 그대로 경기가 종료됐다.

한국은 경기 초반부터 어려운 흐름을 맞았다. 선발투수 류현진(한화)이 1⅔이닝 동안 3피안타 2볼넷 3실점을 기록하며 일찍 마운드를 내려갔다. 이어 노경은(SSG)이 투입됐고, 3회 추가 실점을 허용했다. 후속 박영현(KT), 곽빈(두산), 데인 더닝(시애틀 매리너스) 등이 이어 던진 가운데 한국은 7점을 내주며 끌려갔다.

한국 벤치는 도미니카 강타선을 상대로 불펜 총출동 카드를 꺼냈다. 중반부턴 투수를 길게 끌고 가지 않고 짧게 끊어 쓰는 ‘1이닝 릴레이’ 방식으로 마운드를 운영하며 분위기 반전을 노렸다. 완급 조절 없이 1이닝 전력 투구에만 집중하는 듯했다.

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실제로 불펜이 가동된 이후 한국 마운드는 잠시 안정을 되찾았다. 4회 투입된 고영표(KT)가 기점이었다. 그는 1이닝을 삼자범퇴로 막아내며 휘청였던 마운드 흐름을 안정시켰다. 조병현(SSG)과 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너)도 각각 1이닝씩 책임지며 도미니카 타선을 꽁꽁 묶었다.

도미니카는 이번 대회 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도(이상 샌디에이고 파드리스), 후안 소토(뉴욕 메츠), 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스) 등 미국 메이저리그(MLB) 정상급 타자들이 포진한 강타선을 보유하고 있다. 한국 벤치가 투수를 짧게 끊어 쓰며 대응한 것도 이러한 타선의 파괴력을 고려한 선택으로 풀이된다.

타선의 침묵이 뼈아팠다. 한국은 도미니카 선발 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)에게 5이닝 동안 단 2안타에 묶이며 득점을 올리지 못했다. 산체스는 5이닝 2피안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 한국 타선을 압도했다.

경기 후반 다시 점수 차가 벌어지며 이날 승부의 향방도 결정됐다. 7회 말 소형준(KT)이 마운드에 오른 뒤 3점포를 허용, 격차가 10점 차가 된 것. 대회 규정에 따라 한국의 콜드패가 선언됐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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