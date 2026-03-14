산다라박, ‘박봄 언팔’ 후 속내 고백…“친해지는 데 10년 걸린다”

그룹 투애니원(2NE1) 멤버 산다라박이 자신의 인간관계에 대한 생각을 밝혀 눈길을 끌고 있다. 사진 = 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’

그룹 투애니원(2NE1) 멤버 산다라박이 자신의 인간관계에 대한 생각을 밝혀 눈길을 끌고 있다.

12일 노희영의 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’에는 ‘미식가 노희영이 알려주는 ‘영국음식 실패 없이 먹는 법’ (2NE1 산다라박, 런던 맛집 TOP10)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’

영상에서 노희영은 산다라박과의 오랜 인연을 언급하며 “패션도 잘 맞고, 먹는 것도 좋아하고, 여행 다니는 것도 좋아한다”며 “일본, 태국, 미국, 제주도도 함께 다녀왔다”고 밝혔다. 이어 “내 환갑잔치 때 한복 입고 와주기도 했다. 거의 딸이다”라고 애정을 드러냈다.

사진 = 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’

노희영은 두 사람의 인연이 시작된 계기에 대해 “내가 CJ에서 일할 때 엠넷에서 ‘투애니원TV’를 했었다”며 “데뷔하는 모습을 보면서 마치 내가 데뷔시킨 것처럼 뿌듯했다. 그때부터 보다 보니 딸 같았다”고 말했다. 또한 “걸그룹이 해체됐을 때 정말 속상했는데 그때 마음을 나누며 정이 들 수밖에 없었다”고 덧붙였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’

특히 산다라박은 자신의 인간관계에 대한 기준을 솔직하게 털어놓았다. 그는 “저는 (누군가와) 친해지려면 10년 걸린다”며 “(노희영은) 진짜 엄마처럼 챙겨주신다. 멤버 없이도 자주 만나러 간다. 어느새 정말 엄마처럼 든든한 존재가 돼주셨다”며 감사의 마음을 전했다.

한편, 최근 2NE1은 멤버 박봄의 SNS 게시글로 인해 논란에 휩싸이기도 했다. 박봄은 지난 3일 자신의 SNS에 산다라박의 마약을 암시하는 글과 함께 과거 소속사인 YG엔터테인먼트와 멤버 CL, 프로듀서 테디를 언급하는 내용의 자필 글을 게시했다.

이에 대해 산다라박은 지난 4일 개인 SNS를 통해 “마약을 한 사실이 없다. 그녀가 건강해지길 바란다”는 입장을 밝혔다. 이후 산다라박이 박봄을 언팔로우한 사실이 알려졌고, CL 역시 박봄을 언팔로우하면서 팀 내 불화설이 제기됐다. 다만 이와 관련해 멤버들은 별도의 공식 입장을 내지 않고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]