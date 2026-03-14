3이닝에 7피안타 5볼넷… 완전히 무너진 한국 마운드

류현진이 14일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 8강전 도미니카공화국과의 경기 2회 말 3실점 후 강판되고 있다. AP/뉴시스

박동원이 14일 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 8강전 도미니카공화국과의 경기 2회 말 상대 블라디미르 게레로 주니어의 홈 쇄도에 태그를 시도하고 있다. AP/뉴시스

3이닝에 5볼넷, 7피안타를 허용했다. 한국 야구 마운드가 완전히 무너졌다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 미국 마이애미 론디포파크서 열린 도미니카공화국과의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에서 5회말까지 0-7로 끌려가고 있다.

3회만에 7실점을 내줬다. 투수진이 완전히 무너졌다. 선발 등판한 류현진은 1과⅔ 이닝동안 피안타 3개와 볼넷2개를 내주며 3실점했다. 이어 등판한 노경은은 ⅓이닝에 2피안타 2실점, 박영현 역시 ⅓이닝 2피안타 2실점했다. 그리고 믿었던 곽빈은 볼넷만 3개를 내주면 앞서 등판한 투수의 자책점을 추가하게 했다.

볼넷은 사실 대표팀 고질병이다. 하지만 이날은 이전 흐름과 달랐다. 던질 수 있는 구종은 물론 코스까지 쉽게 승부를 할 수 없었다. 실제 류현진이 첫 실점을 허용한 피안타를 살펴보면, 상대 카미네로가 홈플레이트에서 빠지는 변화구를 걷어 올려 장타를 만들어냈다. 그만큼 상대 타선이 막강했다. 실투 하나면 홈런으로 이어질 수 있는 상황에서 투수들은 코너로 투구를 하면서 결국 볼넷까지 밀려난 것이다.

그나마 이어 등판한 고영표와 박영현은 호투했다. 고영표는 4회말에 등판해 삼진 1개 포함 무실점 호투하며 이날 경기 첫 삼자범퇴를 만들었다. 5회 마운드에 오른 조병현 역시 3타자를 상대로 모두 범타를 이끌어내며 무실점했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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