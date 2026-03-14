한국 타선 침묵… ‘사이영상 2위’ 산체스 상대로 5이닝 무득점

사진=AP/뉴시스

미국 메이저리그(MLB) 정상급 투수의 벽은 높았다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 준준결승에서 도미니카공화국 선발 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)를 상대로 고전했다. 산체스는 단 2안타만 허용하며 한국 타선을 무득점으로 묶었다.

그는 이날 5이닝 63구를 던지며 2피안타 1볼넷 8탈삼진 무실점으로 호투했다. 직전 시즌 빅리그서 32경기에 등판해 13승5패 212탈삼진 평균자책점 2.50을 써내며 내셔널리그 사이영상 투표 2위에 올랐던 이다. 위력적인 투수답게 경기 초반부터 한국 타선을 압도했다.

구종 레파토리는 단 3개, 그럼에도 날카로웠다. 산체스는 싱커 40구를 중심으로 슬라이더 12개, 체인지업 11개를 섞어 던지며 타자들의 타이밍을 흔들었다. 싱커 평균 구속은 시속 95.2마일(약 153.2㎞)에 달했고 최고 96.9마일(약 155.9㎞)까지 찍히며 위력을 보였다.

한국 타선은 초반부터 흐름을 잡지 못했다. 1회와 2회는 연달아 삼자범퇴로 물러났고, 5회 역시 세 타자로 공격이 끝났다. 산체스를 상대로 나온 첫 출루는 3회 초 박동원(LG)의 볼넷이었다.

4회 초가 가장 아쉬운 장면이었다. 선두타자 저마이 존스(디트로이트 타이거스)가 안타로 출루하며 기회를 만들었지만 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 병살타를 치며 흐름이 끊겼다. 이어 안현민(KT)이 2루타를 때려냈지만 앞선 병살로 주자가 사라진 터라 득점으로 이어지지 못했다. 산체스는 6회 시작과 함께 마운드를 불펜 알베르트 아브레우(주니치 드래곤즈)에게 연결했다.

결국 한국은 도미니카 에이스 산체스의 위력적인 구위에 가로막히며 5이닝 동안 침묵을 이어갔다. 단판 승부로 치러지는 준준결승인 만큼 어려운 흐름을 맞게 됐다. 현재 6회 초가 진행 중인 가운데 0-7 열세를 기록 중이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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