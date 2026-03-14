두 번의 ‘접전’ 홈 쇄도, 모두 실점… 韓, 도미니카표 베이스러닝에 속수무책

사진=AP/뉴시스

공격적인 베이스러닝에 흔들렸다. 류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 14일 미국 마이애미 론디포파크서 열리고 있는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 준준결승 도미니카공화국전 초반부터 어려운 흐름에 놓였다.

도미니카는 과감한 주루 플레이로 연이어 점수를 뽑아냈고, 한국은 이를 막아내지 못하며 끌려가는 양상이 됐다. 첫 장면은 3회였다. 주니어 카미네로(탬파베이 레이스)가 한국 선발 투수 류현진(한화)을 상대로 좌익수 쪽으로 빠지는 적시 2루타를 만들었다. 1루에 있던 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스)가 홈까지 파고들었다.

좌익수 저마이 존스(디트로이트 타이거스)의 송구를 이어받은 김도영(KIA)이 홈으로 던졌지만, 공이 왼쪽으로 치우치며 포수 박동원(LG)의 태그가 이뤄지지 못했다. 게레로 주니어의 득점으로 이어졌다. 다소 무리해 보일 수 있는 주루였지만 도미니카는 과감하게 홈을 노렸고 결과적으로 점수를 만들어냈다.

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또 한 번의 공격적인 주루가 한국을 흔들었다. 게레로 주니어의 중견수 방면 2루타 때 1루 주자 후안 소토(뉴욕 메츠)가 주저하지 않고 홈까지 내달렸다.

무모한 듯했다. 타이밍상 아웃 판정이 충분히 나올 수 있는 장면이었다. 그러나 소토는 슬라이딩 과정에서 왼손을 뒤로 뺀 뒤 오른손으로 홈 베이스를 찍었다.

한국은 태그 플레이에 대해 비디오 판독을 요청했지만 원심이었던 득점 판정은 바뀌지 않았다. 도미니카의 득점이 인정되며 점수는 0-4로 벌어졌다.

한편 대표팀은 이날 마운드에 류현진(1⅔이닝 3실점), 노경은(SSG·⅓이닝 2실점), 박영현(KT·⅓이닝 2실점) 등을 차례로 투입했다. 3회 말 1사 1, 2루 위기서 구원 등판한 곽빈(두산)도 ⅓이닝 3볼넷을 내주는 등 고전했다.

이에 데인 더닝(시애틀 매리너스)가 구원 등판해 이닝을 매조졌다. 한국은 4회 초 돌입 전 7점 차(0-7) 열세로 끌려다니고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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