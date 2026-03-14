[한지상 입장 및 A씨 녹음본] 한지상, 6년 만에 봉인 해제 '진실의 녹취록'

“피해자 한지상은 성범죄를 저지르거나 성범죄로 처발 당한 적이 없다.”(공소장 내용 중)

뮤지컬배우 한지상이 6년의 고통을 벗고 진실을 알리기 위해 직접 나섰다.

13일 유튜브 채널을 통해 공개한 22분 분량의 영상에는 그간 베일에 싸여있던 고소인 A씨와의 통화 녹취록이 고스란히 담겼다. “성추행이 아니었다”, “그 당시에는 좋았다”는 A씨의 육성은 그간의 폭로와 정반대되는 내용을 담고 있어 대중에게 커다란 충격을 던지고 있다.

앞서 한지상은 뮤지컬스타로 불리던 2020년 초 성추행 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사 측은 “한지상이 서로 호감을 느끼고 만나던 여성 A씨와 관계가 소원해진 후 성추행을 사과하라거나 거액을 지급하라는 등의 협박을 받아왔다”며 강력하게 반박했다. 이후 그는 A씨를 공갈 미수 및 강요죄로 고소했으나 검찰은 A씨에 대해 불기소 처분을 내렸다.

사법기관의 무혐의 처분에도 불구하고 끊임없는 하차 요구와 임용 반대에 시달려온 한지상이, 자신의 결백을 입증할 결정적 스모킹건을 꺼내 들며 영상을 통해 직접 정면 돌파를 선택한 것이다.

[이하 한지상 일문일답 및 A씨 통화 녹음본]

Q: A씨와 만나게 된 과정은?

-2017년 작품 활동을 하고 있을 때, 같이 공연 하던 한 선배가 본인의 DM통해 저에게 한 여성이 소개 요청을 했다며 캡쳐본을 건넸다. 원래도 인스타그램 활동을 전혀 하지 않는지라 생소한 상황에서 건네받고 바로는 연락하지 못했다. 그 다음에 그 작품 회식자리에서도 거론이 됐다. 연락해봤냐고. 저도 믿는 선배인지라 다시 한 번 생각하게 됐고, 그 다음에 수차례 그렇게 언급이 됐는데 작품이 끝나고 여유가 생겼을 때 DM의 여성이 본인의 직업, 연락처, 개인적으로 만나고 싶다는 내용이 있기에 제가 연락을 했다. 조금 연락을 온라인상에서 톡으로 나누다가 직접 만나게 됐다.

Q: 배우와 팬 관계를 이용했다?

- 남녀 소개 느낌으로 만나러 갔던 것이었다. 그런 대화들이 이어졌다. 서로가 삶에 있어 생각하는 바, 취미, 좋아하는 것들, 그런 이야기가 굉장히 잘 통했고 점점 호감을 느껴가는 분위기가 됐다. 술도 함께 했다. 그래서 점점 더 여러가지로 분위기가 이완되고 서로 호감 느껴갔다. 솔직하게 그 분위기 속에 서로 호감을 표현하고 스킨십 있었다. 하지만 그것은 일방적인 게 아니라 서로의 호감을 표현하는 과정에 있어서 점점 그렇게 흘러갔던 상황이다. 호감있는 애틋한 분위기로 그 자리를 마무리 하고, 귀가하고 카톡을 이어갔다.

◆A씨 통화 녹음본 - 그때 했던 행동은 그래요. 나도 술을 먹고 나도 배우님한테 호감이 있었고 그렇게 분위기가 됐었고. 서로 표현도 하고.

- 그렇게 세 번의 만남을 이어갔다. 호감 표시도 했고, 호감의 카톡도 주고 받았다. 근데 저는 남자로서 이 남녀 관계를 이어가기 힘들겠단 생각을 했다. 성격차이, 가치관 차이도 그렇고. 그렇게 네 번째 만남을 가질 때 의사표시를 해야겠다 생각을 했다. 만났을 때 태도나 저의 의사 표시로 만남을 이어가기 힘들다고 분명히 표현을 했다. 이후 한 번도 만나지 않았다. 그 과정에서 연락이 왔다.

Q: A씨가 처음 성추행을 언급한 시점?

- 2019년 9월 10일에 저는 또 다른 공연을 하고 있었는데 7시 50분에 문자가 오더라. 엄청난 내용과 양의 문자가 있었다. 저에 대한 호칭도 바뀌어 있었고. 왜냐면 저희 소위 호감으로 지냈었던 사이였을 때 저희가 오빠 동생으로 지냈기 때문이다. 근데 갑자기 호칭이 배우님으로 바뀌어 있었다. 심정으로 느꼈었던 것은 위압이었다.

어, 마치 그것이 일방적인 어떤 성추행인 것으로 묘사를 해 놨었다. 너무 당황스러워서 당연히 배우로서 겁이 났다. 납득할 수가 없었다. 얘기가 흘러가니까 무슨 당시 저의 소속사에 인스타에 알리거나 팬카페에 알리거나를 생각했었다. ‘이런 일이 더 일어나면 안 되기에 정의를 위한’ 어떤 그런 표현을 저에게 하면서. 아무것도 납득할 수가 없었다. 그래서 저는 일단은 달래야 된다고 생각을 했다. 그래서 가족에게도 말하지 않았다. 걱정을 하게 하고 싶지 않았어요. 저 혼자 해결해서 달래고 싶었다. 그리고 소속사도 알리지 않았고. 상대는 그 행위를 막 묘사하는 것에 있어서 변호사한테도 자문을 받고 이랬다고 했는데, 저는 법적 자문도 전혀 (안 받았다). 계속 사과했다. 사과하니까, 사과하고 보상을 생각하라고 하니까 보상을 생각했다. 뭔가 필요한 거 있으면 얘기를 해 달라 했던 것이 또 화근이 돼서 상대가 흥분하는 어떤 느낌에 답장이 왔었다.

Q: 금전요구를 유도했다는 의혹에 대해.

- 솔직히 서로 그걸 먼저 원하는 건 없었다. 우리가 이야기를 어떻게든 끝내하니까 방법적인 걸 찾아보자 하다가 본 거다. ‘물질적인, 금전적인 보상을 원하는 거냐’라고 해서 금전이나 물질에 대한 언급이 그렇게 해서 처음 나오게 된 거다. ‘누가 더 먼저 물질적인 보상을 얘기하냐’라고 했을 때, 이게 분명하지가 않아다. ‘더 필요한게 있으면은 얘기해 보시라’고 제가 물어봤던 것이 화근이라면 화근일까. 근데 그것에 대한 답으로서 물질 보상에 대한 단어를 언급했었던 건 상대였었다.

그리고 제가 그것에 대한 답은 오해하지 말아 달라라고 했다. ‘제가 더 필요한게 있냐’라고 물어봤던 것은 어떤 치유비 목적도 있었다. 왜냐면 저 때문에 마음이 아파서 입원도 했었고, 약도 먹었다라고 하니까. 그것에서 발생하는 것에 대한 어떤 치유비, 치료에 대한 부분에 있어서 저는 ‘사과와 더불어서 또 제가 할 수 있는 보상할 수 있는 것이 있냐’라고 물어본 적이 있다. 근데 얘기가 끝나지가 않은 가운데 점점점 본인의 생각을 꺼내더라.

◆A씨 통화 녹음본 - ‘저한테 성추행한 거 아니에요. 일방적으로 한 것도 아니고요. 그 당시에 그 순간에는 좋았어요. 좋았고 이걸로 법적으로 뭘 하려고 했으면 아무것도 못 해요.’

-‘저 나도 당시 그 순간 그때는 좋았어요’라고 하니, ‘근데 왜 이러냐?’(물었다.) 만남 이후에 연락이 소원해진 부분에 있어서 그랬다고 솔직하게 얘기하더라. 그리고 나서 합의점이 안 생기니까, 그럼 얘기를 해 봐라. 정말 원하는 걸. 보상이 뭔지. 그냥 끝날 것 같지가 않았다. 그냥 끝냈으면 했다. 남녀관계가 발전되지 않은 것에 대해 사과를 다 했다고 생각했다. 그랬더니 ‘1번 5억에서 10억’, ‘2번 1년 간의 공개 연애’ 그때 알았다. A씨가 생각하는 정도가 여기구나. 상대가 원하는 기준은 말도 안 되게 차이가 나는 부분이었다.

◆A씨 통화 녹음본 - 배우님도 두 번째 방안은 배우님도 정말 피해보는게 많으시잖아요. 그리고 정말 그게 돈보다 더 힘든 일이고. 뭐 얼마를 봤든 똑같이 배우님 기억에서는 (저는) 그런 사람으로 남을 텐데. 자존심만큼 다 (금액을) 쓰자가 있었고요. 지금 5억 10억도 약간 그런 의미이기도 했어요. 내가 만약에 누구한테 상처를 주어서 정말 나 때문에 너무 많이 아프고 힘들면 내가 줄 수 있는 돈이 어느 정도 될까?

-5억에서 10억. 아니면 1년간의 공개연애에 너무 상식적이지 않다. 그 기준에 너무 놀랬고. 얼마만큼의 사과를 원하는 건지 점점 더 어렵더라. 이건 만나서 대화를 해야겠다라고 생각했다. 만났을 때 또 언급하더라.

◆A씨 통화 녹음본 - 얼마나 어마어마한 것도 아니고. 절 때린 것도 아니고, 강제적으로 한 것도 아니다. 배우님 잘못 없다.

- 근데 왜 이렇게 지금 얘기가 질질 끄나? ‘그것은 본인 안에 욕심이 생겨서 그렇다’라고 언급을 했다. 솔직히 말씀드리면 돈이 아니었던 걸로 상대도 그렇게 얘기했다. 그런데 아 뭔가 애매했다. 그 욕심이 뭔지. 1년간에 공개 연애라고 써 있었는데, 그것에 대해서 반대했었다. 왜냐면 상식적으로 성추행이 아니었는데 이걸 성추행이라고 위압감을 주는 여자와 이런 상황 속에서 무슨 연애가 되냐. 그래서 저는 그게 납득이 되지 않았다.

-변호사는 ‘제가 5억만큼 잘못했냐’라고 문제 제기를 하니까 3억으로 내려 주더라. 그래서 내가 ‘3억만큼 잘못했냐’ 그랬더니 이제 더 이상 대화하기를 거부하더라. 3억이라는 액수를 저는 제시한 적도 없고 생각한 적도 없다. 계속 부당함을 얘기했지만 묵살당했다. 이제 이거 3억으로 굳혀야 된다고. 그것은 제가 제시한 액수가 아니다. 상대가 제시한 액수다. 그래서 모든 문제가 제기 됐던 거다.

◆A씨 통화 녹음본 - 기준이 좀 컸던 거 같아요. 내가 진짜 너무나도 어떤 사람을 마음 아프게 하고 내가 이걸 돈으로 보장해 한다면 나는 어디까지 줄 수 있을까? 그러니까 기준이 저였어요. 받는 것도 금액도 기준이 저였고.

Q: A씨가 ‘3억 보상’ 주장한 이유.

- 제가 계속 물었다. 왜 3억이냐. 액수가 저는 일전에도 말씀드렸듯이 치유비의 목적으로 보상을 얘기했던 것이 3억이 돼 버리니까. 이게 너무 비상식적이었던 거다. 그래서 물었다. 과거에 자신의 경험을 일화를 얘기를 하는데, 자신이 만났던 전 남자 친구와 헤어지면서 미안하니까 사과의 의미로 이별에 대한 사과의 의미로 1억을 줬다고 하더라. 저에게는 그 이상의 3억이라는 액수가 적용이 돼야 된다. 그렇게 얘기를 했었다.

◆A씨 통화 녹음본 - 그냥 여러 가지가 안 맞아서 헤어지게 된 건 맞아요. 근데 그 아이가 저 때문에 망가지고 그런 일을 하는게 너무나 죄책감이 들어 가지고 제가 그 아이한테 제의한게 있어요. 내가 지금 네가 갖고 있는 빚이 1억 얼마 정도 되는데 내가 다 갚아 주겠다. 그냥 그래서 그냥 그렇게 높아지게 제가 얘기를 한 거 같아요.

-어쩔 수 없이 제가 그 3억을 주지 않으면은 발설이 될까 봐 더 얘기를 못 꺼냈다. 그렇게 해서 이게 소위 굳혀진 그 약속으로 변질이 됐다. 저는 동의하지 않았는데. 왜냐면 끝낼 방법을 서로 못 찾으니까. 그 뒤로 3억에 대해서 이체해라 해서 저한테 계좌 번호를 보냈다. 저는 다시 거부했다. 그랬더니 약속을 이행하라고, 우리가 약속한 거다라고. 저는 3억이란 액수에 대해서 동의한 적이 없다.

Q: 사건을 외부에 알리지 않은 이유

- 상대가 그렇게 얘기했다. ‘대리인을 통한 대리인끼리의 해결, 결국 그것은 외부로 흘러가게 되는 거고 그럼 배우는 죄값을 치르겠죠.’ 그러니까 저는 대리인도 겁이 나는 거다. 그 대리인(변호사)끼리 하지 말고 우리끼리 해야 된다라는 판단을 할 수밖에 없었다. 3억을 이체하려고 하다가 결국 가족에게 알렸다. 그리고 소속사와 제 지인들에게 알리게 됐다. 소속사는 대리인끼리 대화를 해야지 배우는 가만히 있어라고 조언을 해줬다. 그렇게 해서 제가 더 연락을 안 하게 된 것이다.

Q: A씨를 고소하게 된 이유

- 고소에 대해서 논의가 됐을 때 진짜 고소하기 싫었다. 상대가 어떻게 나올 줄 알고. 제가 얼마나.. 무서울 수밖에 없었다. 2차 전쟁을 시작하는 건데. 그래서 정말 반대를 했었다. 그리고 제 이름을 알리게 되는 건데. 이게 쉬운 문제가 아니었다. 하지만 정말 단 하나의 목적이다. 저는 정말로 살고 싶었다. 강요 미수가 제일 처음으로 거론된 부분이다. 근데 그 부분이 결국 불충분으로 무혐의가 났다.

-근데 저는 복귀를 준비하고 있었다. 그리고 저한테 문자가 오더라. ‘이제 내 차례네요.’ 그렇게 해서 정말 적나라한 글이 폭로가 되기 시작했다. 당연히 보복성이었을 거다. 그래서 작품 하차를 하게 됐다.

Q: 고소가 ‘무혐의’로 끝난 이유

- 두 가지를 입증을 못 했다. 그것(금전 요구, 공개연애 요구)이 해악에 미칠 만큼의 협박이 아니었다는 거다. 당시 검사님이 ‘이것은 남녀 관계이기 때문에 이것은 해악에 이르를만큼 그 협박의 수준이 안 된다.’ 그런 부분이었다. 두 번째는 이 특수한 뮤지컬 업계에 있어서 해악이 어느 정도인지에 대한 부분이다. 업계의 특수성(*관객의 활발한 참여도 등)에 대해서 입증시키지 못했다. 이게 자칫 본질적으로 잘못된 식으로 이슈가 폭로가 됐을 때 제가 입을 해악에 대해서 입증시키지 못했던 것이 사실이에요. 정말 저에게 있어서는 정말 정말 괴로운 상황이 된 거죠.

실제로 제가 겪었던 모든 일들이 해악이었다. 저는 직업적 생명을 잃었었고, 그리고 제가 피해 입은 많은 것들 그것이 이전에 있어서 실제 고소를 했을 때 적용이 됐다라면 결과는 달랐을 것이다. 하지만 입증시키지 못했고 그래서 불충분 무혐의가 난 것이다.

-무혐미가 난 것에 사실이, 하나 더 말씀드리면 검찰은 전체를 볼 수밖에 없다. 그런데 (A씨가) 처음부터 돈을 생각한 것은 아니었다, 공개 연애를 바랬었던 것이 더 먼저다. 그런 것들이 다 적용이 돼서 무혐의로.

Q: ‘명예훼손’으로 고소하지 않은 이유

- 명예손에 대해서 고소를 논의하던 가운데 문자가 왔었다. (A씨) 문자의 내용은 더 자신보다 고생했을 배우한테 미안하다. 이제는 마음 치유하시고 무대에 복귀하기를 기도하겠다. 글은 다 내리겠다. 문자가 왔었습다.

Q: 허위사실을 배포하는 악플에 대해.

- 하지만 그 뒤에 성추행이 맞는 듯이 주장을 하거나 배포하거나 퍼트리는 악플들이 많이 존재했다. 그 악플들 때문에저의 직업적인 복귀가 많이 어려워지게 된 것이 사실이다. 저는 상대에 대한 고소를 생각하기보다 그 악플러에 대한 혐의를 입증시켜서 저의 잘못이 없음을 밝혀내는 것이 더 방법이라고 판단했다. 그래서 명예훼손 혐의를 악플러한테 고소를 했던 것이다. 악플러는 저를 범죄자로 묘사했다. 제가 범죄자인지 아닌지에 대해서 사실 여부를 검찰이 판단할 수밖에 없다. 왜냐면 허위적시인지 여부를 가리려면 제가 진짜 범죄자인지 아닌지 조사를 해야 되잖나. 그래서 제가 마치 고소를 당한 것 같은 조사가 이루어졌다. 그래서 결국 밝혀졌다. 이번에 업무 방해와 명예훼손 허위적시에 대한 공소장에 명시가 돼 있다.

“피해자 한지상은 성범죄를 저지르거나 성범죄로 처발 당한 적이 없다.”

-결론적으로 말씀드리면은 범죄자로 글을 개시한 모든 분들은 다 허위 적시의 혐의로 입증해 될 가능성이 굉장히 높다. 그리고 제가 고소를 당한 적이 없다. (성균관대) 저희과 후배가 대자부에 뭐 고소 취하라는 말을 하던데, 그것은 허위죠. 그리고 실제로 상대 여성이 저에게 성추행이 아니라고 했고.

◆A씨 통화 녹음본 - 근데 내가 그런 얘기를 하면 너무 추접스럽잖아요. 진짜 어떻게 보면 같이 좋아서 그랬다고 생각할 수도 있고 솔직히 그 상황은 그랬으니까요.

-오늘 긴 이야기 들어 주셔서 너무 감사하다. 다시한번 사생활에 대한 부분을 이렇게 말씀드리게 돼서 죄송하게 생각한다. 다시 말씀드리지만 8년 전에 있었던 저의 남녀 관계에 있어서, 사생활에 있어서 저는 절대 범죄를 저지르지 않았다. 그리고 그 사생활에 있어서 저는 절대 비윤리적인 행동을 하지 않았다. 물질적 보상에 있어서 상대가 분리해지게끔 유도하지 않았다. 이번 악플러에 대한 명예훼손 혐의 그리고 업무방해 혐의에 대한 사법 기관의 판단이 있으니 헤아려 주시기를 다시 한번 부탁드린다.

-나아가서 제가 배우로서 더 좋은 모습 그리고 진중한 모습, 나아지는 모습을 보여 드릴 수 있도록 더 많이 성찰하고 노력하겠다. 그리고 겸손히 제 삶에 있어서도 최선을 다하겠다. 다시 한번 저 이야기 들어 주셔서 감사드립니다.