‘스노보드 크로스 동메달' 이제혁, 뱅크드 슬라롬서 16위

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 동메달리스트인 국가대표 이제혁(CJ대한통운)이 2번째 출전 종목인 뱅크드 슬라롬에서 16위를 기록했다.
이제혁은 13일 이탈리아 코르티나담페초 파라 스노보드 파크에서 열린 대회 스노보드 뱅크드 슬라롬 남자 하지 장애(SB-LL2)에서 1분1초51의 기록으로 전체 출전 선수 20명 중 16위에 자리했다.
이제혁은 지난 8일 스노보드 크로스 SB-LL2 결선에서 동메달을 목에 걸었다. 한국 장애인 스노보드 사상 첫 메달이라는 이정표를 세웠다.
이제혁의 주종목인 스노보드 크로스가 선수 간 순위 다툼이라면 뱅크드 슬라롬은 오로지 기록으로 승부를 가린다.
눈 위에 설치된 기문을 따라 곡선 코스(뱅크)를 단독 주행하며 누가 더 빨리 결승선을 통과하는지 겨루는 방식이다.
경기는 두 차례로 나뉘어 진행된다. 2번의 기록 중 더 좋은 기록을 최종 성적으로 채택할 수 있다.
이제혁은 1차 시기에서 1분1초51로 13위에 자리했다. 2차 시기에서 1분3초76으로 17위를 기록해 1차 성적을 기준으로 최종 16위에 올랐다.
금메달은 에마누엘 페라토네르(이탈리아·54초28)가 차지했다. 파브리스 폰 그뤼니겐(스위스·56초29), 벤 투드호프(호주·57초33)가 각각 은메달, 동메달을 목에 걸었다.
한편 이날 스노보드 크로스 남자 상지 장애(SB-UL) 부문에 출전한 이충민(호반티비엠)과 정수민(CJ대한통운)은 각각 14위(1분2초67), 16위(1분5초20)를 기록했다.
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