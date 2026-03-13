포지션 변경에도 드높인 존재감… 도로공사의 믿은 구석 리베로 문정원

13일 흥국생명전에 나선 문정원. 사진=KOVO 제공

문정원과 김세인이 13일 인천삼산월드체육관에서 열린 2025~2026 프로배구 V리그 여자부 흥국생명과의 원정 경기에서 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

올 시즌 정규리그 1위를 확정한 한국도로공사의 결정적인 공신이 문정원이다.

한국도로공사는 13일 인천 삼산체육관에서 열린 흥국생명과의 진에어 2025~2026 V리그 여자부 원정경기에서 3-0(25-19 27-25 25-17)으로 승리하면서 남은 경기에 상관없이 정규리그 1위를 확정했다. 2017∼2018시즌 이후 8시즌 만이다.

올 시즌 데뷔 15년 차를 맞이한 그의 원래 포지션은 아포짓 스파이커다. 하지만 올 시즌을 앞두고 주전 리베로 임명옥이 IBK기업은행으로 이적하자 리베로로 포지션을 변경했다. 김종민 한국도로공사 감독은 리시브에 강한 ‘리시빙 아포짓’이었던 문정원에게 리베로를 맡겼다. 성공적이었다. 올 시즌 35경기(138세트)에 나와 리시브 효율 1위(49.19%), 디그 3위(세트당 4.877개), 수비 2위(세트당 7.297개)로 상위권에 이름을 올렸다.

뒤를 받치는 문정원의 활약 덕에 한국도로공사가 자랑하는 모마-강소휘-타나차로 이어지는 삼각편대가 맹활약을 펼칠 수 있었다. 모마는 득점 2위(948점), 공격성공률 3위(44.82%)로 빛났다. 강소휘는 국내 선수 득점 2위(421점), 오픈공격 8위(32.84%), 시간차 공격 8위(50.00%)에 랭크됐다. 타나차 역시 퀵오픈 공격 8위(45.58%)에 오르면서 한껏 힘을 냈다.

물론 위기를 맞기도 했다. 한국도로공사는 강소휘와 타나차의 부상 공백을 겪었다. 그럼에도 문정원만은 건재했다. 한국도로공사가 시즌 내내 1위를 지켜낸 배경이다.

이날 경기에서도 문정원은 존재감을 드높였다. 리시브 효율 75%를 기록하며 안정감을 보였다. 디그도 16개를 건져냈다.

김종민 감독도 경기 뒤 문정원에게 고마움을 표시했다. 김 감독은 “문정원의 포지션 변경이 처음이다. 중간에 어려움도 있었지만 잘 버텨줘 성적을 낼 수 있었다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

