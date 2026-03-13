“축구와 게임의 연결” 수원 삼성, 글로벌 게임 ‘풋볼매니저’ 손 잡았다

사진=수원 삼성 블루윙즈 제공

프로축구 K리그2 수원 삼성이 글로벌 축구 경영 시뮬레이션 게임 풋볼 매니저의 공식 파트너십 클럽으로 선정됐다.

수원은 13일 이 소식을 알리며 “이는 K리그 최초의 사례”라며 “잉글랜드 프리미어리그의 맨체스터 시티, J리그의 요코하마 F.마리노스 등 각 리그를 대표하는 클럽들이 파트너십 클럽으로 활동하고 있다”고 설명했다.

전 세계 수많은 열성 팬들을 보유한 게임으로도 유명하다. 게이머들은 풋볼 매니저를 통해 직접 팀의 감독으로 부임해 팀의 전술 수립, 훈련 설정은 물론 선수 영입과 연봉 협상 등을 수행할 수 있다.

수원 구단은 “이번 협업을 통해 경기장에서 펼쳐지는 실제 축구와 게임 속 축구가 자연스럽게 연결되는 경험을 제공할 예정”이라는 설명이다.

또한 경기장 내 LED 광고를 비롯해 디지털 콘텐츠, 팬 참여 이벤트 등 다양한 활동을 전개하며, 구단과 게임이 함께 만들어가는 새로운 형태의 축구 콘텐츠를 선보인다.

풋볼 매니저를 유통하는 세가퍼블리싱코리아의 장석문 본부장은 “역사와 전통을 자랑하는 수원과 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다”며 “항상 한국의 팬들과 소통하고 새로운 유저층 확대 방법을 모색하고 있으며, 이번 파트너십은 이러한 우리의 목표에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

한편 수원과 풋볼 매니저는 14일 홈경기에서 공식 사이닝 세레머니를 진행하며, 올 시즌 다양한 협업 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

