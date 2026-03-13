스위피, 이탈리아 음악축제서 ‘반려견 음악’ 플레이리스트 공개

반려동물 수제간식 브랜드 스위피(SWIFFY)가 최근 이탈리아의 대표 음악 행사 산레모 뮤직 페스티벌에서 반려견 음악 프로젝트 ‘바우젠(Bau Zen)’을 공개했다고 13일 밝혔다. 스위피와 이탈리아의 동물복지 단체 Associazione Il Collare d’Oro와 협력한 이 캠페인은 반려동물의 정서적 안정과 건강한 반려 문화 확산을 목표로 기획됐다.
지난달 24~28일 이탈리아 산레모시에서 열린 이번 축제는 1951년 출범 이후 음악과 문하, 예술이 결합된 행사로 평가 받는다. 매년 전 세계 음악 팬과 아티스트가 참여하는 글로벌 문화 교류의 장으로 자리 잡았다.
올해 축제 기간 동안 스위피는 반려견이 듣고 편안함을 느낄 수 있는 바우젠 플레이리스트를 소개했다. 음악으로 반려견의 긴장을 완화하고 안정감을 높일 수 있다는, 반려동물 복지에 대한 새로운 접근법을 제안한 것.
스위피 측은 “브랜드의 대표 제품인 ‘오독오독’은 반려견이 간식을 먹을 때 느끼는 경쾌한 소리와 즐거운 식감에서 착안한 명칭”이라며 “소리와 감각 경험이라는 브랜드 철학을 음악으로 확장해 반려견의 정서적 안정을 돕는 플레이리스트를 기획했다”고 설명했다.
김정환 스위피 대표는 “반려동물과의 깊은 교감은 사람에게도 큰 행복을 가져다준다”며 “반려가족의 일상 속 작은 행복을 만들어내는 브랜드가 되겠다”고 말했다.
박재림 기자 jamie@segye.com
