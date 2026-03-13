‘붉은 진주’ 박진희, 천희주 발언에 동요한 이유

천희주의 의미심장한 한마디에 박진희의 마음이 크게 흔들린다.

오늘(13일) 저녁 7시 50분 방송되는 KBS 2TV 일일드라마 ‘붉은 진주’(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온) 12회에서는 잘못된 길을 걷기 시작한 최유나(천희주 분)와 무력감에 빠진 김단희(박진희 분)가 예사롭지 않은 대화를 나눈다.

앞서 박태호(최재성 분)는 백준기(남성진 분)의 회사를 불법적으로 인수하려는 계략을 꾸몄고, 이 과정에서 백준기가 차량 사고로 사망하는 비극이 벌어졌다. 이로 인해 언니를 죽인 범인의 단서를 확보하려던 김단희의 계획은 물거품이 됐다. 또한 한순간에 가족과 회사를 모두 잃은 백진주(남상지 분)의 처절한 상황이 펼쳐지며 시청자들을 숨죽이게 만들었다.

오늘 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 김단희와 대화를 나누고 있는 최유나의 모습이 포착됐다. 김단희는 백준기의 비극에 박태호의 검은 손길이 있었음을 직감하지만, 아무것도 할 수 없는 현실에 낙담한다. 그런 가운데 김단희는 아델 디자인 공모전에서 대상을 탄 최유나를 축하하기 위해 모습을 드러낸다. 그녀는 여전히 최유나를 박민준(김경보 분)의 여자친구로 오해한 채 심상치 않은 말을 건네 극의 텐션을 끌어올린다.

최유나는 김단희의 뼈 있는 말에 당황하며 멈칫하지만, 이내 김단희에게 다가가 그녀를 깜짝 놀라게 할 뜻밖의 대답을 던져 긴장감을 자아낸다. 최유나의 말에 김단희는 그 자리에 멈춰 서서 깊은 생각에 잠기며 크게 동요한다고 하는데. 과연 회의감에 젖어 있던 그녀를 다시 움직이게 만든 최유나의 한마디가 무엇일지, 특히 두 사람이 나눈 찰나의 대화가 어떤 새로운 국면을 열게 될지 주목된다.

