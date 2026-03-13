포타토이, 첫 정규 '오렌지 커리지' 13일 발매…독보적 음악색 관심UP

싱어송라이터 포타토이(Potatoi)가 과감한 시도와 솔직함을 담은 앨범으로 돌아왔다.

포타토이는 13일 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'Orange Courage(오렌지 커리지)'를 발매했다.

'Orange Courage'는 밴드 웨이브투어스(wave to earth)의 베이시스트 차순종이 솔로 프로젝트 포타토이를 통해 발표하는 첫 번째 정규앨범으로, 청춘의 색인 오렌지와 용기 있는 발걸음을 의미하는 타이틀이다. 앞서 공개한 EP 'toy(토이)'가 장난감처럼 갖고 노는 나만의 음악을 모토로 했다면, 이번 앨범은 차순종이라는 사람의 음악적 명함 같은 작품이 될 예정이다.

이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '90s'와 'Joe(조)'를 비롯해 '이렇게만', 'Lion's Tear(라이온스 티어)', 'Fairytale(페어리테일)', 'Round and Round(라운드 앤 라운드)', 'Middle Man(미들 맨)', '100p', 'She Wanna Blue(쉬 워너 블루)', 'See Ya(씨 야)'까지 총 10곡이 수록돼 포타토이의 다양한 장르 이해도와 음악적 색채를 선보이고 있다.

포타토이는 떠나간 친구에게 바치는 곡부터 해외투어 후 일상에서 피어난 곡, 친구의 눈물에서 태어난 곡, 본인 결혼식 축가까지 20대 중후반부터 20대를 마무리하는 시기의 순간을 담은 곡들로 자신을 가장 잘 나타낼 수 있는 앨범을 완성했다.

또한 포타토이는 최근 현대카드 언더스테이지에서 진행된 단독 콘서트에서 다수의 신곡을 연주하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 특히 포타토이가 수록곡 중 가장 마니악하다고 생각한 'Round and Round'는 이날 관객들로부터 가장 폭발적인 호응을 얻는 등 열정적인 분위기 속 공연을 마무리했다.

포타토이는 지난달 서울 단독 콘서트를 1분 만에 매진시킨 글로벌 K-인디밴드 웨이브투어스(wave to earth)의 베이시스트 차순종의 솔로 프로젝트다. 주로 인디 팝 장르를 기반으로 감각적인 음악을 선보이고 있는 포타토이는 밴드 활동과 더불어 솔로 활동을 통해 자신만의 음악적 색깔과 정체성을 드러내고 있다.

